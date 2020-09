И нєшка чуєм, поздравце ю!

Давно, ище док у Ресторану у Керестуре робела, нє єдни госци були застати, нєсподзивани зоз чистоту язика, алє и любезносцу келнерки Стани котра им вислужела полудзенок на уровню яки теди нє могло вшадзи видзиц и дожиц. Єден госц ше єй цалком озбильно опитал же як то же єдна Рускиня так добре бешедує по сербски. Такой му одвитовала: – Tо мнє нїяки нє проблем, я родом Сербкиня, зоз Баня Луки. Ту сом одата, ту робим и цалком нормалне же бешедуєм по руски як и шицки зоз котрима жиєм.

Народзена є як Стана Дюкич, пред седемдзешат и даскельо роками у сербскей фамелиї, жила з родичами котри почитовали свою традицию и обичаї, а то пренєсли и на свойо штири дзивки. Нажаль, родичох уж давно нєт, нєт анї Станових шестрох, а вона сама гвари же кед зрахує власни роки, длужей жила у Керестуре як дома у дзецинстве и у младих рокох.

– У Баня Луки сом закончела и тарґовинско-погосцительну школу и то ми наисце вельо помогло у роботи, поготов же зме праксу мали у „Босни”, теди готелу познатим у гранїцох нашей дакедишнєй велькей держави, алє и вельо ширше, Но, нє робела сом там длуго после школи, лєм пол рока, а вец ше случело тото цо озда лєм живот так зна зрихтац – прешвечена вона.

Теди там, на теренскей роботи, пребувал Керестурец, Михал Канюх, заняти у подприємству „Термоелектро”. Гевто цо ушлїдзело, то уж приповедка за себе. Стану на авту привезли братняци, сва­­дзба уж була заказана и пара ше становела на Збегньове у Янчийових, Михалових родичох. Познєйше ше преселєли, як то лєм Керестурци знаю повесц, „до Куцика”, у улїци Бориса Кидрича, року 1969, такой по Першим маю, и Стана од теди права Керестурска. Тото цо ище важнєйше, то же постала и права Рускиня зоз почитованьом шицких наших обичайох и звикнуцох…

– Нїч то нє чежко, лєм кед єст дзеки – гвари Стана, шпиртаци по думкох и здогадованьох на прешли роки.

ЗА ШИЦКО КАТКА

– Вше сом, наисце любела робиц у моїм фаху, а то була и найкрасша нагода найлєпше упознац числени рускокерестурски ґенерациї котри одрастали зоз частима заходзенями и друженями у Ресторану. Пришло ми на розум – гвари Стана, нє раз ше ми дахто з франти, лєбо и цалком озбильно, опитал одкаль ми моци вше буц нашмеяна, услужна и сцерпезлїва ришиц гоч котри проблем у роботи… А цо сом им могла и повесц, лєм же сом нє висока, та би ме анї нє обачовали кед бим була ище и цихо и нє була нашмеяна…

Зоз тих часох и перших рокох живота у Керестуре Стана ше здогадла и на шицких колеґох котрих вецей нєт медзи нами: Иринея Миячича, Бачика Мироня Данка, Дюру Бучку, Стричка, Владу Регака, Владу Малацка…

– Шицко то живот, сама за себе цихо прегварела. На щесце, предлужела, єст ище досц тих котрих дзекеди у валалє мож стретнуц. Tу и Фебронка Балоґова, ИринкаСакачова, Владо Кренїцки, Маря Малацкова, Миколкова, Лукачово Маря и Любо… Роки свойо поробели, а шлїди видно на каждим крочаю.Осем роки прешли у ресторану, а вец уж почали сциговац и рахунки, и пошлїдки од давна.

– До школи и шестри и я ходзели пешо и по найвекшим шнїгу и курняви… Шейсц километри там, шейсц назад… А реома чекала свою хвильку, и дочекала – гвари вона. Премесцели Стану у тедишнїм Комбинату и до управного будинку, а робела и як курир и ище вецей, як „Катка за шицко”, и кухарка за кафу и дочекац и випровадзиц и цо шицко нє. Но, так прешли и роки.

– Уж досц давно сом у пензиї, мой Михал исто, а и вон ше наробел. Дзе лєм шицко нє бул и нє зарабял. Як бим ци поведла, алє будзеш то и сам розумиц, гоч кельо да нам даю пенєжу, а нє вельо то, перше зоз пензиї оддзелїш на рахунки за єдно, за друге, за треце… Вец ше заш зрахуєш и векшу часц того цо остало такой одложиш за лїки, бо и без нїх нє мож, а вше треба уж таки, уж иншаки, мало тунї, вецей драги. Аж вец, кед дацо и остало, видзиш зоз чим можеш розполагац – щира Канюхова.

Заш лєм, од ухода до обисца видно же Стана барз добре зна и по обисцу и коло нього, ту таке квеце, там заш иншаке, ту овоци дакус, а шицко у шоре, аж мило и крашнє застац и припатрац ше.

И МИ БУЛИ МЛАДИ, И МЛАДЕЖ БУЛА ИНШАКА

– И най ище лєм дакус о ресторану прегварим, озда ми то и наймилши памятки, пар минутки после цихосци прегварела Стана.

– Нє лєм ми були младши, млади у ствари, алє и младеж була иншака, сцела и вредна, ноц була ноц, а дзень бул дзень. Иншаке було шицко, часи нормални, роботи за шицких котри сцели робиц, од плаци ше нормално жило. Паметам, предлужела вона, же кельо лєм госцох зме мали. Орґанизовали зме и вареня, змаганя за „най” котлїк, та прадки и Нови роки, бали… Паметам и же зме, углавним хлопи, шицки столи позношели до нашей „башти”, а и так було мало. Ми ше жени остарали о шицким иншим, а так зложно же аж. Роками було так. Якош, таки були и ми, и часи були таки – гвари на концу наша собешеднїца.

ЗНАМ ХТОРИ ТО РЕСТОРАН

Бул наш бачи Владо (Малацко) ту дзешка блїзко у банї, а любел ходзиц и частейше, та ше заприповедал з єдним же цо хто роби и дзе. Гвари му Малацко же роби у керестурским Ресторану, а зоз чловеком аж дирґло, та гвари же зна и дзе, и яки то ресторан, бо роби у ИТЕС-у у Оджаку як директор, и же док ше Малацко враци, най поздрави Стану…

– Таки то живот, вше це нєсподзива и у найкрасшим, алє и у гевтим другим значеню – здихла пензионерка Стана Янчийова, Канюхова, з Руского Керестура при концу нашей бешеди о живоце и памяткох.

ЖИВОТ ЗНА НЄСПОДЗИВАЦ

– Задумай, гвари Стана, як живот може поводзиц и нєсподзивац. Власни брат мойого оца давно, давно, я уж жила у Керестуре, охорел на плюца, та гайд зоз нїм на сараєвске Кошево, вельки и познати шпиталь. Зоз нїм у хижи лєжал ище єден хлоп. Од слова до слова, мой бачи ше нажалєл и спомнул ме, и же як му жаль же ше ридко видзиме, скоро нїяк. Кед застал, предлужел заш о мнє, а яка сом дробна, а вше нашмеяна, а така и така, и же робим як келнерка, у ресторану, у Войводини, а у Руским Керестуре…

– Та озда нє о Стани приповедаш? – нєсподзивано ше озвал и други. Заходзим я там часто, роботи мe наведу тамадз, а твойого брата Стану наисце познам таку як ти гвариш, манду, веселу, вредну и нашмеяну…

Tак ше двоме у хижи, у шпиталю у Сараєве, наприповедали о Стани и керестурским Ресторану…

