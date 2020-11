И Русиново рукометаше однєсли побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – У штвартим колу Трецей рукометней лиґи Сивер Сивер, хторе одбавене внєдзелю 1. новембра, рукометаше Русину госцовали у Новим Кнежевцу и победзели домашню екипу РК Обилич з резултатом 18:15 (8:9).

У першим полчасу обидва екипи ше зменьовали у даваню ґолох. Бависко було фер и коректне, та на цалим змаганю бул лєм єден пенал и то за домашнїх. Зоз минималну розлику 9:8 за домашнїх, закончел ше перши полчас.

Русиново бавяче лєпше бавели у другим полчасу. Же су физично и тактично лєпше порихтани од домашнїх, видзело ше и на тим змаганю. При резултату 13:11 за Русин, ґолґетере Русина даваю за шором 6 ґоли, охрана нє прима анї єден ґол, а интересантне спомнуц и же серия од 6:0 за Русин, ушлїдзела после тайм-ауту хтори глєдал тренер Русиновцох.

Ґоли на тим змаганю найвецей дал капитен Славко Гербут (6), Владислав Салак (4), а по 2 ґоли дали Виктор Микита, Неманя Стойков, Филип Орос и Филип Тома.

Пияте коло рукометаше Русина одбавя процив першопласованей екипи Ґраничаре зоз Ґакова, а змаганє будзе отримане у Спортскей гали у Руским Керестуре.

