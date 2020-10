И старши особи глєдани модели

Пре векшу доступносц добрих фотоапаратох и мобилних телефонох зоз квалитетнима камерами, у нєшкайшим чаше ше велї занїмаю зоз фотоґрафию, аматерски, лєбо професийно. Кед тоти роботи наисце квалитетни, кажди фотоґраф их ма нагоду предац на популарних сток сайтох. И нашо млади людзе авторе, фриленсере, або актере спомнутих фотоґрафийох. Златко Русковски и його супруга Сенка, Лидия Костелник и Ивана Медєши на тоту тему маю цо повесц.

Фотоґрафиї хтори каждодньово видзиме у часописох, на билбордох и других рекламних местох найчастейше приходза праве зоз сток тарґовища. Окрем фотоґрафиї, хтора найзаступенша на сток сайтох, предава ше и видеа, векторски рисунки и илустрациї, та аж и музику, бо клиєнтови лєгчейше купиц тото цо му треба, як шицко сам реализовац. Авторе тих змистох зоз цалого швета, а єден з нїх и Златко Русковски, хтори на тот способ зоз свойого длугорочного гобия пробує дакус и заробиц. У тим уключена и його супруга Сенка.

– На перших фотоґрафийох хтори зме положели були турґунї, жито и подобне. Медзитим, найглєданши тоти фотоґрафиї на хторих людзе, слабше ше предава пейзажи. У сущносци, мож класц шицко зоз живота, а то ше потим хаснує за реклами, постери, часописи, новини, рамики кнїжкох, билборди, блоґи итд. Нашо фотки ше найвецей предава до Америки. Углавним нє знаме за цо су похасновани, алє дакеди зме наишли на нїх, та так, наприклад, слика на хторей моєй шестринїци дзивче була у єдним тексту на интернету, а фотоґрафия на хторей наша пайташка пиє кафу була обявена у онлайн тексту по анґлийски кед почала корона, як илустрация же єдна компания поцагує єднократни шольки за кафу. Тота фотоґрафия нам и найпредаванша – гвари Златко, хтори попри тим же предава свойо фотоґрафиї, тиж и купує сток видеа, понеже роби як фриленсер.

– Нє купуєм их поєдинєчно, алє плацим мешачно одредзену суму и вец можем зняц кельо сцем видеа. Тераз робим курси за єдного клиєнта дзе, наприклад, презентер приповеда о медитациї и у даєдних часцох треба уруциц видеа хтори одвитую тому о чим приповеда, та ми ту сток видеа наисце помагаю. Дахто их хаснує и за музични споти, за реклами, телевизийни емисиї и друге – додава Русковски.

ТАРҐОВИЩЕ ПРЕЗАСИЦЕНЕ

Понеже орґанизованє єдного фото сешну вимага вельо часу и добру орґанизацию, Златкови у тим помага супруга Сенка Русковски Надь.

– Муши ше буц и креативни. Потераз зме фоткали дзеци як ше бавя, особи на бициґлох, як вежбаю, дїловни жени, пчолара, природу, студентку, воженє на ролерох… Нїґда нє знаш цо дакому затреба. Наприклад, предало ше и фотки на хторих деталї, як цо то бренчок за бициґлу, педала, сиц. Кед попатриш на дацо, треба же би ци цошка гуторело, бо думам же фотоґрафия хтора нє гутори нїч, нїч анї нє вредзи. Затераз маме положени коло 700-800 фотоґрафиї, а то, у ствари, барз мало, алє чежко ше з тим занїмац попри порядней роботи – толкує Сенка, хтора єден час и робела у єдним фамелийним фото студию хтори ше занїма зоз сток фотоґрафию и видеом, дзе була едитор, односно ушорйовач сток змистох.

НЄ ЛЄГКИ ЗАРОБОК

Цена єдней фотоґрафиї варира, а завиши од того у хторей є катеґориї и яку велькосц ше купує, та може коштац даскельо центи, а мож ю предац и за 200 долари. Но, авторови од того идзе лєм трицец одсто, а остаток сайту на хторим ше предава. Муши ше буц порихтани и на тото же мож войсц и до минусу, бо ше, наприклад, муши виплациц моделом, а нїхто нє ґарантує же фотки буду предани.

– Препатрала сом видеа и фотоґрафиї и вец сом мала задаток писац, наприклад, до 50 ключни слова по анґлийски за єдну фотку. У ствари сом одвитовала на новинарски питаня – хто, цо, дзе, кеди и як. Цо комплекснєйша фотоґрафия то менши проблем написац вельо ключни слова, а кед то, наприклад, портрет, нє мож тельо здумац, та ше вец кладзе лєм даскельо. Вше сом роздумовала за цо би ю дахто могол похасновац и яки слова би теди глєдал. Барз важне положиц одвитуюци ключни слова и зоз нїма пренєсц тото цо на фотоґрафиї. У тей фирми сом видзела яка то у ствари комплексна робота и кельо особи ту муша буц анґажовани кед ше сце озбильно з тим занїмац – додава вона.

Же би дахто зарабял лєм на сток тарґовищу, муши ше цалком дац до тей роботи, бо тарґовище презасицене. Нашо собешеднїки толкую же ше могол „преґурац” тот хто ше з тим почал занїмац давно, а тераз уж чежше.

ВИСЛИКОВАНЕ МОЖЕ ЗАКОНЧИЦ ГОЧ ДЗЕ

Фотоґрафиї и други змисти нє мож лєм так положиц на сток сайти. Вони муша буц квалитетни, а на фотоґрафиї нє шме буц видно нїяки лоґо, лєбо препознатлїви деталь даякей фирми як, наприклад, марка облєчива, лєбо обуї. Тиж так, єст и даєдни обєкти и будинки хтори ше нє шме фотоґрафовац. Прето шицки змисти перше препатра модератор, хтори потим одобри, лєбо нє же би вони пошли на предай. Праве то робота Ивани Медєшовей.

– Попри тим я и сортирам файли по катеґорийох. Кед одбивам, мушим навесц причину прецо. Єст вельо правила. Посила ше шицкого, и шмеце, як ми то воламе, и професийни фотки. Скорей ше одбивало шицко цо сликоване з телефонами, а тераз тоти модернєйши телефони нє правя вельки гришки, та даєдни примаме. Тиж, дахто ше подписує на фотки, а то забранєнє, та и таки фотоґрафиї одбиєме. Єст и защицени будинки, та ше, наприклад, Айфелову турню нє шме фотоґрафовац кед швици, бо шветла защицени, а през дзень мож. Тиж, Ватикан од вонка, лєбо з воздуху мож, а нукашньосц нє мож. Кед ше сликує на улїци, нє шме буц видно мено бутику итд. Значи, прейдзе тота фотоґрафия хтора шицко випочитує, а барз важни и єй квалитет. Дакого ше и блокира, бо єст и тих хтори крадню, односно знєю дачийо фотки и вец их пошлю на предай як свойо – толкує Ивана, хтора и сама предава авторски фотоґрафиї.

– Затераз мам коло 500 положени фотоґрафиї, алє мам ище фолдери хтори треба обробиц и положиц. Фотоґрафуєм тото цо ше случує, цо актуалне. Наприклад, у авґусту сом сликовала дзецко при табли и дзеци як ше врацаю до школи. Патри ше дас два мешаци напредок, бо уж знаш цо ше кеди будзе предавац. Тераз рихтам идеї за єшень, а дораз и за Крачун – гвари Медєшова и визначує же правило кед ше кладзе фотоґрафиї и тото же модел (лєбо його родичи) муши дац дошлєбодзенє зоз хторим пристава же би ше предавало фотоґрафиї на хторих є, и без тей документациї их нє мож анї послац. А модел муши буц свидоми же тота фотоґрафия може закончиц гоч дзе, наприклад, на билборду у Китаю. Муши ше мац и подпис автора кед ше фотоґрафує даяки тетоважи, ґрафити, мурали и подобне.

МОДЕЛ ТОТ ЦО ПРЕДАВА

Глєдани сток фотоґрафиї тоти на хторих приказани каждодньови живот, а на хторих дзеци, фамелиї, а окреме старши особи, бо их, як толкую нашо собешеднїки, найчежше найсц. Значне же би модели були красни и же би знали ґлумиц, бо праве модел предава фотоґрафию. Искуство у сток моделинґу ма и Лидия Костелник.

– Прейґ Фейсбуку ме нашол орґанизатор сток фотоґрафийох. Пачели ше му мойо линиї твари хтори видзел на моїх фотоґрафийох и жадал же бим була єдна з членїцох їх сток тиму. Сотрудзуєм и з другима. На початку то бул шмишни заробок, а як мам вше вецей искуства, пенєж вше векши, алє и условия, и обчекованя. Нє лєгко буц модел, вимагаю одредзену чежину, оберва, нохци, конституцию цела итд. Дакеди глєдаю штири-пейц годзини у истим положеню и идентичну фациялну експресию, а гоч ши гладни и смиядни, муши ше витримац – виприповедала и Лидия свойо искуство у обласци сток фотоґрафиї, хтора дакому лєм додатни заробок, а дахто з того може крашнє жиц.

