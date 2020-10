И у Дюрдьове означени Дзень ошлєбодзеня

ДЮРДЬОВ – Вчера, 23. октобра, у центре Дюрдьова опрез памятнїка погинутим вояком и валачаном у Другей шветовей войни, з минуту цихосци почало означованє 76. рочнїци од ошлєбодзеня Дюрдьова.

Предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич и його заменїца Милица Виславски, як и представнїки локалней власци положели по венєц на памятнїк. Двоме школяре ОШ Йован Йованович Змай пречитали два писнї у котрих ше гутори о нємилих случованьох у Другей шветовей войни, о страхох и подїйох котри окончовали окупаторе. Иван Молнар, школяр пиятей класи, на руским язику пречитал писню „Над гробом вояка” Миколи М. Кочиша, а Михайло Михелц, школяре осмей класи, на сербским язику „Белава гробнїца” Десанки Максимович.

О шмелих воякох и валалчанох, о статистики и историйних фактох гуторел Светозар Злоколица зоз Жаблю котри предсидатель општинского СУБНОР-у. По законченю урядовей часци, учительки з валалскей ОШ своїм школяром бешедовали о тим памятнїку, прецо є поставени, алє и прецо ше означує тот дзень.

На тот дзень ошлєбодзени и Ґосподїнци, та подобна подїя орґанизована и опрез памятнїка у тим месце котри ше находзи опрез валалскей ОШ у центре валала.

