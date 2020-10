И у Керестуре мож донирац пенєж за помоц Йованови з Коцура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у Руским Керестуре порушана гуманитарна акция за зберанє пенєжних средствох за трирочного Йована Панайотова зоз Коцура.

Йован народзени у термину и по народзеню достал високи оцени медзитим, пияти дзень по приходу дому зоз породзилїща мал вилїв креви до мозґу хтори виволал епилепсию, церебралну парализу и завадзаня у розвою. Йован прето нє може шедзиц, бешедовац и ходзиц.

Нєобоходни му каждодньово физикални терапиї, як и регабилитациї у баньох и у физикалних центрох, а тиж и средства за драгово трошки и змесценє док тирва лїченя звонка Коцура.

Акцию збераня пенєжу прето порушали о. д. секретара Месней заєднїци Михайло Пашо и директор ЯКП Руском Иґор Фейди, хтори у Керестуре поставели шкатули за добродзечни прилоги, а хтори ше находза на шлїдуюцих локацийох – у предавальньох Тренд Би, Фреш-маркет, у кафичу Мала оаза, Транспортним центру Ковач и у ЯКП Руском.

Тиж, од нєдавна за Йована Панайотова отворени и гуманитарни фонд Будз гумани –Александар Шапич зоз жиро-рахунком на котри мож донирац пенєж:

динарски: 160-6000000766301-46 девизни: EUR 160600000076619864 , а мож уплациц пенєж и прейґ мобилного телефону, односно прейґ СМС порученя у хторим треба написац 869 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари).

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)