И у местох општини Жабель вше вецей заражених

ЖАБЕЛЬ – На териториї општини Жабель, у тим трецим налєту ширеня вируса ковид-19, од пондзелку 26. октобра по пондзелок 1. новембер, реґистроване осемнац новозаражених.

За тоти седем днї тестировани 25 особи, алє лєм тоти котри мали симптомацки пременки, односно особи котрим дохтор препоручел тестированє пре симптоми котри указовали на вирус ковид-19. За тот час, од яри, од кеди преглашена пандемия, указало ше же коло трицец одсто заражених у општини нє маю симптоми.

Ситуация зоз вирусом у општини Жабель вше горша, та фаховци апелую на гражданох же би почитовали епидемиолоґийни мири, пре власне добро и добро своїх ближнїх.

Од початку пандемиї, у двох налєтох, односно у першим налєту вяри и другим влєце, у жабельскей општини реґистровани вкупно 240 заражени особи. Потераз, од ковиду-19 у општини умарли седем особи.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)