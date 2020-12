 И флаутисткиня и балерина, а люби печиц колача

Школярка пиятей класи Основней школи „Жарко Зренянин” у Новим Садзе, Мартина Фейди, барз люби грац на флаути, ходзи танцовац до балетскей школи, одлична є школярка и порядна на годзинох руского язика у Новим Садзе. И ище вельо бизме о нєй мали цо повесц, права є гвиздочка яки представяме у нашим Додатку за наймладших.

Мартина уж три роки грає на флаути у Музичней школи „Исидор Баїч” у Новим Садзе при наставнїци Ксениї Миятович Кором. Вона одмалючка приповедала же жада грац на флаути, алє нє могла такой, и лєдво чекала дороснуц и почац учиц грац на тим инструменту. Алє, тераз гвари же на флаути нє вше лєгко грац. Треба вельо вежбац же би ше одграло глїбоки тони, а и кед тони високи, треба швидко воздуху набрац. А же би дахто грал на флаути треба барз важне же би мал добри слух и же би бул упарти. Понеже и Мартинов брат Матей грає на саксофону, часто ше муша радзиц хто кеди будзе вежбац, бо муша грац на змену.

А пред вецей роками, наймладша и нау партейша танцошка у дзецинскей фолклорней ґрупи у Руским културним центре була праве Мартина. Престала ходзиц на фолклор до Матки кед старши члени одросли, та их до конца остало лєм двойо. Вецей анї вона нє приходзела на проби и гоч ше єй барз пачело. Медзитим, Мартина предлужела танцовац джез балет у єдней танєчней школи. У балету зазначела успишни наступи на вецей змаганьох, а влонї аж и на „Бейби еґзиту”. Инструкторка джез балету єй мами Снежани и татови Мирославови и предложела же би Мартина конкуровала до Балетскей школи. У септембре Мартина пошла на примаци испит и прията є до Основней балетскей школи у Новим Садзе. Понеже є на балету лєм даскельо мешаци, затераз на програми лєм вежби, углавним основа з хтору ше почина у тей школи.

И гоч шорує одлични оцени, нови способ отримованя порядней настави у школох Мартини нє барз одвитує. Донєдавна ходзели до школи кажди други дзень, класа була подзелєна на два ґрупи, а кед нє були у школи, наставу провадзели онлайн. Вона гвари же волї буц у школи, же лєпше кед цала класа вєдно на годзинох, гоч ше и задзераю єдни до других. Лєгчейше єй звладац тото цо ше учи на годзинох, а и наставнїком ше опитац кед же єй дацо нє ясне, док то при онлайн настави досц очежане. Мартина гвари же кед шедзи дома, сама у дньовей при екрану, вше єй дацо премкнє, нє обачи, лєбо нє похопи до конца, та гвари же ше нє обрадовала кед чула же будзе лєм онлайн настава, алє ше наздава же ше у другим полрочу ознова будзе поряднє, кажди дзень ходзиц до школи. Наша млада собешеднїца люби буц на годзинох руского язика з елементами националней култури при наставнїци Ана-Мариї Рац.

А тото цо барз люби то пойсц до баби и дїда до Руского Керестура. Там ма и родзини, алє и пайташки. Того лєта нє була длуго, алє вше кед ше там найдзе, и вона и єй пайташки нє можу през бависка. Найволї ше бавиц на дворе, вожиц ше на бициґли, зоз шестринїцами складац пузли, и нє лєм тото. Люби кед зоз дїдом пойду на пияц предавац кивано, а то така, джобаца еґзотична овоц.

Окрем же є музикална, Мартина и креативна. Вона барз люби печиц колача, алє и рисовац. Кед ма дакому пойсц на родзени дзень вше волї сама справиц винчованку, офарбиц и прикрашиц, як гоч хтору купиц у дутяну.

