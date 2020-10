И Хор Гармония на першим фестивалу „Ноц хорох”

НОВИ САД – У рамикох фестивала „Ноц хорох”, будзе участвовац и Хор Гармония, нєшка на 19 годзин, у Грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

У програми буду участвовац хори, виводзаче духовней музики и други музични состави хтори представя културу и традицию своєй вирскей заєднїци.

Першу „Ноц хорох” у Новим Садзе орґанизує здруженє „HBO Color Media Events”, у сотруднїцтве зоз компанию „Color Media Communications” и зоз потримовку Городскей управи за културу Города Нового Саду и Покраїнского секретарияту за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, а по углядзе на фестивал „Lange Nacht der Kirchen” зоз Бечу.

Концерти, єден за другим, годно провадзиц од 18 годзин як лайв-стрим на Ют’юб каналу „Color Media Communications”.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)