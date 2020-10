И школяре у Коцуре означую Дзецински тидзень

КОЦУР – Дзецински тидзень, котри ше того року отримує под мотом Подзелєнє щесце два раз векше, означую и щшколяре Основней школи Братство єдинство у Коцуре.

У тим тижню наймладши школяре тей Школи вєдно зоз своїма учительками посадзели древо, рисовали по бетону и правели бависка од еколоґийних материялох. Школяре висших класох у дворе посадзели квеце хторе донирал Александар Суботин.

Попри активносцох у будинку Школи, дзеци мали нагоду стретнуц ше у Доме култури зоз писательом Тодом Николетичом, а у школскей физкултунерй сали зоз спортистом Миланом Шолайом.

Попри тим, предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич пондзелок, 5. октобра, у скупштинскей сали приял школярох з вербаскей општини основних и штреднїх школох з нагоди Дзециснкого тижня.

