Кадети єшеньску сезону закончели шести

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатнє, 11. коло у тей єшеньскей часци Окружней кадетскей лиґи, кадети Русину одбавели вовторок 3. новембра, на своїм терену, процив ФК „ЧСКˮ зоз Челарева, а з резултатом 0:2 (0:0).

И попри тим же Русиновци мали моцних процивнїкох, полни 60 минути ше барз добре тримали на терену. У першим полчасу, резултат бул 0:0, а у 60. минути настава заплєт, кед над домашнїм бавячом Александром Томом направени чежки фаул, та го пре калїченє зоз терену мушели винєсц двоме бавяче. После його замени, у остатнїх 20 минутох, Русиновци од госцох примели два ґоли.

Стретнуце було ровноправне, зазначени вельо фаули, ґураня, калїченя, а по словох тренера Зденка Шомодїя, хлапци наисце борбено наступели, цали час були на висини задатку, а було и вецей як 100 дуели, цо потвердзує же змаганє було праве хлопске. Вєдно нападали, вєдно ше бранєли, та похвали достали и од тренера процивнїцкей екипи.

Же хлапци у бависку озбильно напредовали потвердзую ясни резултати хтори гваря же таки час прешлого року, кадети були на остатнїм, 12. месце, а того року, у тей єшеньскей часци, завжали високе 6. место зоз освоєнима 9 бодами, док на першим и другим месце ФК „Червинкаˮ и ФК „ЧСКˮ зоз по 23 бодами.

Зоз тим 11. колом закончена єшеньска часц сезони, а 12. коло процив екипи „Борацˮ зоз Бачкого Ґрачцу, будзе одбавене познєйше, понеже пре позарядови стан у општини Оджак, тота екипа препущела вельо спортски змаганя, та и процив кадетох Русину.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)