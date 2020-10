Каратисти Гайдука зазначели успих, медзи нїма и Ґлориян Штранґар

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду у Краґуєвцу було отримане карате змаганє, Першенство Сербиї за кадетох, юниорох и младших сениорох на котрим и члени Карате клубу Гайдук витворели значни резултати, а медзи нїма и Керестурец Ґлориян Штранґар. Гайдуковци освоєли три медалї, єдну стриберну и два бронзово.

У поєдинєчней конкуренциї стрибло освоєла младша сениорка Наталия Сератлич, а бронзу тиж младши сениор Душан Веселинович.

Екипно, бронзу освоєли и кадети у составе – Лука Ґириц, Марко Пуцар, Ґлориян Штранґар и Растко Батуран. У першим колє екипа победзела беоґрадски Карате клуб Раднички, а змаганє за финале страцели од каратистох зоз Ужица, та за бронзу надвладали Раднички зоз Обреновцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)