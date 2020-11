Квашени огурки и паприґа у дутянох

Октобер, мешац кед би жимнїца уж навелько требала буц направена, посипана до дунцох и поскладана на полїчкох у шпайзу, у каждим обисцу. Заш лєм, єй пририхтованє вимага вельо часу, хторого заняти ґаздинї нє маю. Вимага и пенєж, окреме кед ше овоц або желєняву купує, як и преверени рецепт, по смаку каждому члену фамелиї.

Свидоми швидкого темпа живота и нєдостатку шлєбодного часу хтори би ше пошвецело тей кулинарскей схопносци, Павле Малацко и Славко Чапко зоз Руского Керестура, пришли на идею предавац преробени квашени огурки и филети червеней паприґи.

Павле Малацко, власнїк подприємства „Т-памˮ, хторе ше, медзи иншим, занїма и зоз одкупом паприґи, вєдно зоз Славком Чапковим однєдавна основал и Землєдїлску задруґу „Башта и шпаjзˮ , а прейґ хторей окончую одкуп огуркох корнишонох. Так и Задруґа „Башта и шпаjзˮ и подприємство „Т-памˮ, польопривредним продуковательом понукаю шицок репроматериял хтори потребни за пестованє огуркох и паприґи, як и препорученя и совити о правилней продукциї, а потим тоти заградкарски култури одкупюю. Прето и пришли на идею паковац до дунцох продукти зоз Керестура и пласовац их на тарґовище.

– Одкупени огурки корнишони и червену паприґу посиламе до фабрики, хтора нам услужно наквашела коло 2,3 тисиячи дунци огуркох, и исто тельо паприґи, з тим же бизме любели того року поробиц минимум 20, 30 тисячи дунци. Фабрика нам робу пакує по нашим рецепту, а ми потим дизайнуєме етикету, приявюєме бар-код, формуєме цену и посиламе на предаванє – гвари Павле Малацко.

Пре вше вецей префинєнши смак и жаданя купцох, алє и вельку конкуренцию на тарґовищу, окрем приступачней цени нєобходни и добри квалитет односно ориґинални рецепт продуктох „Башта и шптајзˮ.

– Мали зме даскельо рецепти, котри зме дакус кориґовали зоз рижнима присмачками, та тераз думам же зме потрафели прави смак. Баржей зме ше фокусовали на квалитет, же бизме понукли добри смак, алє квалитет муши провадзиц и цену. Так же цена дунчикох коло 150 динари, а 360 динари вельке пакованя у конзервох хторе понукаме за предаванє на велько – толкує Малацко и додава же ше за випатрунок налїпки остарал ґрафични дизайнер Иґор Орсаґ.

Окрем преробку огуркох и паприґи, Малацко и Чапко маю у планє порушац и преробок хрину, як и червеней цвикли, а кед робота добре будзе исц, асортиман преширя и на други заградкарски култури. Продукти „Башта и шпајзˮ однєдавна мож найсц по дутянох у Руским Керестуре, а тиж и звонка валалу у вецей супермаркетох.

