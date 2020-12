Кед ше злуча креативни идеї и вредни руки

Зоз приблїжованьом крачунских и новорочних шветох, рошнє и позитивна еуфория хтора порушує на творенє, креативносц и радосц, а окрем дзецох, нє заобиходзи анї старших.

У тим периодзе, обисца украшени зоз крачунскима, веселима фарбами, ґаздинї обдумую найкрасши способ украшованя ядловца, обисца и дарункох наймилшим, а за тих хторим креативносц слаба точка, або нє маю шлєбодного часу, помагаю даскельо дзивки з Руского Керестура. Зоз добру идею, схопнима руками и кус часу, опробовали ше у правеню своїх автентичних ручних роботох, и … добре им идзе.

Саня Чизмар зоз Руского Керестура, як вецейрочна, страствена любителька фотоґрафиї, того року по перши раз одлучела понукнуц услуги сликованя портретох у крачунским и новорочним амбиєнту. Як гвари, идея ше єй „мотала по главиˮ вецей роки, алє ше нєдавно одшмелєла ю и реализовац.

ФОТОҐРАФИЇ У НОВОРОЧНИМ И КРАЧУНСКИМ АМБИЄНТУ

– Того року сом ше по перши раз одлучела услужно сликовац фамелиї, дзеци, приятельох у окремним крачунско-новорочним амбиєнту, хтори сом опремела у своїм обисцу. Од декору сом поставела ядловец, украсни дарунки, рижни прикраски и деталї хтори украша фотоґрафию, а людзом хтори ше приду сликовац, вирабям фотоґрафиї хтори можу похасновац, медзи иншим, и за правенє календару – толкує Саня.

И попри тим же ше з початку кус обавала чи таке понукнуце на валалє будзе мац свойого „купцаˮ, прешвечела ше же добра идея вше найдзе свою драгу.

– Уж вецей як 6 роки ше занїмам зоз фотоґрафию, а того року сом похопела же уж час же бим робела тото цо любим, у чим уживам, цо ме нє обтерховює, и можем повесц же сом ше приємно нєсподзивала кельо єст заинтересованих за мойо услуги фотоґрафованя. Приходза ми людзе и зоз валалу и з околїска, а док прейду тоти швета, плануєм предлужиц з роботу, вшелїяк з иншаку тему, у складзе зоз актуалнима збуванями – гвари Саня.

УКРАСНИ ДРЕВКА И ИКЕБАНИ

Окрем симпатичних новорочних фотоґрафийох на дружтвених мрежох, промовує ше и рижни ручно направени прикраски, прави мали уметнїцки роботи, хтори би каждому обисцу дали автентични печац. Тамара, Саня и Николина, шицки з Руского Керестура, єдни з тих хтори кус свойого шлєбодного часу, у жимским периодзе, ришели креативно вихасновац.

– Кед сом першираз направела украсне древко себе и мацери, слику сом заквачела на фейсбук и теди сом достала надосц позитивни коментари и комплименти на рахунок того цо робим. Велї ше ми питали же бим таке подобне направела и їм и так шицко почало – приповеда Тамара Новакович, донєдавна Мудрого, з Руского Керестура.

Декоративни древка ше намага цо вецей правиц зоз природних материялох як цо шишарки, жимжелєни конарчки, пистачи, орехи, кикирики, и рижни други куповни прикраски, хтори потим лїпи и префарбює зоз акрилну фарбу. За єден украс єй потребне коло 3-4 годзини, а понеже є и занята, таке количество яке ма поручене, нє старчи направиц.

– У правеню декору вельо поваги обрацам на деталї, робим и зоз пинцету, а попри тим сом и занята, та дньово нє сцигуєм направиц вецей як єдну икебану. Нє думала сом же будзе таке интересованє за мойо прикраски, понеже єст надосц жени у валалє хтори правя подобне, алє озда людзе преферую куповац уникатни, ручни роботи. Предносц и у тим же кед дахто ма даяку окремну комбинацию фарбох або материялох хтори жада, прикраски правим и по жаданю – гвари Тамара и додава же просекова цена єй прикраскох коло 900 динари, зависно од того яки материял похасновани и яка їх велькосц.

ВЕНЧИКИ, ШВИЧНЇКИ

Николина Фекете, тиж прави икебани, венчики, швичнїки и рижни прикраски, а як и Тамара, свойо крачунски прикраски ше намага правиц зоз природного материялу.

– Людзе досц глєдаю же би ядловци були швижи, природни, алє понеже то дакус чежше набавиц, хаснуєм и штучни материяли. Скорей Крачуну єст досц интересованя и за швиже квеце або желєнїдло як декор, так же и то набавям. Барз сом задовольна як ше прикраски предаваю у Керестуре, а мам наручено и зоз околїска – зоз Крущичу, Лалитю и Кули. Цени сом патрела оформиц так же би шицким були прилаплїви, та мам од 300 до 700 динари, а шицки свойо роботи предавам прейґ Фейсбуку и Инстаґраму – гвари Николина.

ПРЕДМЕТИ У ДЕКУПАЖ ТЕХНЇКИ

Од априла, односно од початку епидемиї з вирусом корона, свой шлєбодни час за правенє украсних предметох, такволани декупаж, вихасновала и Саня Мажар. Свой особни, естетски печац Саня охабя на рижних предметох, а зоз приблїжованьом шветох, тоти предмети достали и крачунско-новорочни мотиви.

-Почала сом зоз украшованьом шкатулкох за драгоциносци, а потим сом предлужела украшовац и шкатулки за вино, хижки за ключи, тацни, подкладачи, шкатулки за дзеци, кошарочки, швичнїки и инше, а шицко тото тераз правим зоз новорочнима мотивами – приповеда Саня, а визначує и шестру Маряну хтора зоз грубого креп паперу прави декоративни лабди и Крачунски гвизди.

Саня свойо роботи предава по цени од 450 по 1 250 динари, заинтересованих купцох єст, а як гвари, робота нє така чежка алє вимага вельо часу.

– Же би ше посцигнул добри визуелни ефект, перше треба префарбиц подлогу зоз билу акрилну фарбу. Потим треба предмет ошмирґлац, вец шлїдзи фарбенє зоз жадану фарбу, потим потребне два раз премасциц з лаґом, а по премасцованю зоз лаґом треба чекац 12 годзини же би ше шицко добре осушело. Так же, сама робота нє така компликована, алє потребне вельо часу по финални продукт – толкує Саня.

КАПУЩАНЇКИ И МЕДОВНЇКИ

На концу, нє треба забуц анї традицийне руске єдло хторе нїяк нє може виостац на крачунским столє – капущанїки. По словох Терези Джуджар, капущанїки таки глєдани, же би лєгко могли страциц епитет „крачунского єдлаˮ понеже ше их вше вецей глєда през цали рок.

– Предавам капущанїки уж дас 4 роки и можем повесц же кажди рок ше вше вецей людзе пишу. Часто ми ше случи же нє можем постарчиц тельо напечиц, та велїх мушим и одбиц. Понеже сом прешлого року даскелїх мушела одбиц, бо сом нє сциговала, того року ше людзе за капущанїки за Крачун, писали ище у авґусту. Вельораз и през рок ходза куповац капущанїки, окреме кед даяки пост, понеже я капусти мам през цали рок – гвари Тереза, а у чим тайна доброго капущанїка толкує:

– Треба дакус експериментовац зоз цестом. Найлєпше би було положиц масци алє я масц керуєм, пре пост, та вец до цеста положим дакус олєю и барз мало квасу. Квасу тельо лєм як зарно кукурици дас на 5 капущанїки, понеже ше капущанїки вец надую и чежко з нїма робиц. Кед нєт вельо квасу, нє так кишню, та ше и фино розганяю – совитує Джуджарова хтора окрем капущанїкох предава и медовнїки, а хтори пакує до мещкох и дунчикох. Капущанїки предава по 120 динари, а дунчик у хторим ше находза од 10 до 13 медовнїки, по 300 динари, односно 30, 40 и 50 динари за фалат, зависно од велькосци.

