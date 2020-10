Кед ши нїґда нє сам

Даниєла, Миряна и двойнята Йована и Никола жию у Новим Орахове. По мацери Лїлї, дакеди Джуньовей, су Руснаци, и на тото нє забуваю. Добре бешедую по руски, ходза до школи „Чаки Лайошˮ у Бачкей Тополї до сербского оддзелєня, по оцови Любишови. На годзинох руского язика при професорки Сенки Бенчик су порядни.

Такой на початку писаня о Даниєли, школярки 7. класи, Миряни хтора ходзи до 4 класи, и двойнятох Йовани и Николови хтори 2. класа, мож повесц же су нєобични. Никола ма три шестри и бори ше за свойо место под слунком, понеже ма иншаки интересованя як вони. Любов шестрох ма, алє заш лєм вони три, а вон сам. Нє добре анї кед му попущую, анї кед го иґнорую, бо ше нє зна бавиц по дзивчатски, а сце най з нїм бавя фодбал. Нашол вон себе свой хлапцовски швет у бависку „ґе-те-иксˮ на компютеру, а и у провадзеню шицкого цо ше случує зоз „Червену гвиздуˮ и Боряном. Сце научиц добре бавиц фодбал, та док прейдзе корона будзе ходзиц до Бачкей Тополї до фодбалскей академиї. Сце у живоце давац ґоли.

Його шестра Йована нїжне дзивче. Люби бабку „Лолˮ, математику, огньогасцох, а зоз шестрами Даниєлу и Миряну ма заєднїцку любов, а то модерни танєц. Уж у другей класи ма даскельо медалї, а як гвари, нє доставаю ше вони за гоч хторе место. Муша то буц перши три места.

Та, так Даниєла, Миряна и Йована поряднє ходза на модерни танєц у Новим Орахове, а понеже су у тим добри, вельо вежбаю и пошвецели ше тому. Освоєли велї медалї у соло и ґрупним танцованю и препутовали цалу Войводину. Любя странску музику, а цо ше еластичносци их цела дотика мож их ровнац зоз найлєпшима ґимнастичарками.

Миряна ходзи до штвартей класи, а окрем руского мацерового язика, хтори учи факултативно, и модерного танцу, люби ше вожиц на ролерох. З пайташками зна дакеди на ролерох прейсц цале Нове Орахово хторе длугоке коло 7 километри.

Без найстаршей Даниєли нє прешло анї єдно швето и концерт хтори орґанизовало КУД „Петро Кузмякˮ, рецитовала у Кули, Керестуре, а ходзела би и на наш фолклор кед би таких цо ходза од 7. класи примали. Алє, придзе и за таке час. По Джуньовей фамелиї нашлїдзела талант за рисовнє, та ше можебуц после 8. класи упише до уметнїцкей школи. Рисує з клайбасом и зоз глави, и прерисовює зоз интернета. Як гвари, учи ше рисовац, бо нє досц мац лєм талант, нєпреривно ше муши и вежбац. А дисциплина єй добре позната зоз модерного танцу, та ю применює и на рисованє.

Штверо мали Ораховчанє маю вельо медалї хтори освоєли у модернима танцу и анґажуюци ше коло огньогасцох. Гваря, треба помагац вше тим цо су у потреби, та и щициц од огня.

Школу любя, путую кажди дзень до Бачкей Тополї, и радую ше же пошвидко годзини руского язика буду мац у школи у Новим Орахове, дзе будзе приходзиц їх професорка Сенка Бенчик. Наздаваю ше и же вецей нє будзе онлайн настави, бо їх мацери Лїлї нє чежко буц мац, алє чежко буц и „учителькаˮ штверим дзецом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)