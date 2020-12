Керестурска Школа перша у проєкту CIRCLE

НОВИ САД – Штредня школа Петро Кузмяк вчера вигласана за найуспишнєйшу у проєкту CIRCLE хтори пошвецени циркулатней економиї, а дзень пред тим, 10. децембра мал Закончуюцу онлайн конференцию – о бявене вчера на ФБ боку проєкту CIRCLE.

У проєкту участвовали осем школи з рижних городох Войводини и Сербиї, а орґанизовал го Департмант за инжинєрство защити животного штредку и защити на роботи, Факултету технїчних наукох у Новим Садзе.

На закончуюцей конференциї керестурска Школа представела роботу школярох з меном Отримуюци розвой у руралним штредку, а координаторка була професорка биолоґиї Тереза Катона.

