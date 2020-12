Керестурска Школа у ище єдним проєкту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школа Петро Кузмяк вчера участвовала на закончуюцей онлайн конференциї проєкта CIRCLE на Департману за инженєрство защити животного штредку и защити на роботи, зоз потримовку Амбасади ЗАД (Зєдинєних Америцких Державох).

На тей конференциї презентована робота школярох на тему циркуларней економиї под назву Отримуюци розвой у руралним штредку, координатор того проєкту у Школи Тереза Катона, професорка биолоґиї. Роботу спред керестурскей Школи презентовала Мария Горняк, школярка II-1 оддзелєня Ґимназиї на руским язику.

У рамикох проєкту школяре през роботню були упознати зоз циркуларну економию и єй важносцу за очуванє животного штредку, а задаток була виглєдовацка робота и обдумованє проєкта хтори би ше могло применїц у кулскей општини.

