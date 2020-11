Керестурски вирни означели швето Михала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, вчера на богослуженьох означели швето Собор Архангела Михаила – Михала.

У катедралней церкви Служби Божо були на 8 и 17 годзин, а велька Служба була лєм у Марийовим святилїщу Водици. Служел ю капелан о. Владимир Медєши, а парох о. Михайло Малацко споведал. У казанї о. Медєши потолковал швет безтїлесних силох, а визначел же Миха-ел значи – подобни як Бог, прецо ше и людзе хтори створени на подобу Божу маю намагац цо частейше мац тоту прикмету.

У Водици и попри жимней и молговней хвилї, було надосц вирних, а Служба отримана у лєтнєй каплїци и була остатня того року у тим нашим святилїщу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)