Керестурци знова медзи найлєпшима у лапаню риби

РУСКИ КЕРЕСТУР – На змаганю у спортским лапаню потьки, под назву Єшеньски Method Feeder cup 2020., 15. новембра у Пиньвиц, у екипним змаганю, 1. место освоєли Керестурци Мирко Фекете и Стефан Бранкович, а на змаганю Жимски Feeder cup 2020. у Силбашу, 29. новембра, у поєдинєчним змаганю у сектору А, Мирко Фекете освоєл 2. место, док у сектору Ц, наградзени зоз 3. местом бул Дарко Джуджар.

На змаганю у Пиньвиц участвовали шицко вєдно 12 екипи, кажда екипа мала по двох членох, а зоз Руского Керестура участвовали два двочлени екипи.

Першу екипу творели Мирко Фекете и Стефан Бранкович, хтори на тим змаганю освоєли перше место, їх побиднїцка потька чежела 12 кили и 200 ґрами, а у другей екипи участвовали Боян Бранкович и Дарко Джуджар.

На поєдинєчним змаганю у Силбашу, участвовала 21 екипа, а змаганє було орґанизоване у трох секторох. У Сектору А участвовали Стефан Бранкович и Мирко Фекете хтори наградзени зоз 2. местом, а у сектору Ц участвовали Боян Бранкович и Дарко Джуджар, та Джуджарови з тей нагоди припадло 3. место.

Котизация за змаганє у Пиньвиц виношела 2 000 динари по члену екипи, а орґанизаторе змаганя найлєпшим тром екипом подзелєли пенєжни награди.

