Керестурци лєпши аж и од репрезентативцох Сербиї

Керестурске Здруженє спортских рибарох „Колякˮ того року ше може похвалїц зоз окреме красним успихом на змаганьох хтори орґанизовани у вецей местох у Войводини. На шейсцох змаганьох, екипно освоєли три 1. места и єдно 3. место, док поєдинєчно маю єдно 2. и єдно 3. место. После такого успишного року, указала ше права нагода зоз членами Здруженя побешедовац о посцигнутих наградох алє и евентуалних почежкосцох з хторима ше як Здруженє зочую.

На остатнїм змаганю у спортским лапаню потьки, под назву „Єшеньски Method Feeder cup 2020”, хторе отримане 15. новембра у Пиньвиц, у екипним змаганю 1. место освоєли Керестурци Мирко Фекете и Стефан Бранкович. Даскельо днї познєйше, на змаганю „Жимски Feeder cup 2020” у Силбашу, 29. новембра, у поєдинєчним змаганю у сектору „А”, Мирко Фекете освоєл 2. место, док у сектору „Ц”, зоз 3. местом наградзени бул Дарко Джуджар.

ЕКИПА МАЛА, АЛЄ ВИБРАНА

На змаганю у Пиньвиц участвовали вєдно 12 екипи, кажда екипа мала по двох членох, а зоз Руского Керестура участвовали два двочлени екипи. Першу екипу творели Мирко Фекете и Стефан Бранкович, хтори на тим змаганю освоєли перше место, їх побиднїцка потька мала 12 кили и 200 ґрами, а у другей екипи участвовали Боян Бранкович и Дарко Джуджар.

На поєдинєчним змаганю у Силбашу участвовала 21 екипа, а змаганє було орґанизоване у трох секторох. У сектору „А” участвовали Стефан Бранкович и Мирко Фекете, хтори наградзени зоз 2. местом, а у сектору „Ц” участвовали Боян Бранкович и Дарко Джуджар, та Джуджарови з тей нагоди припадло 3. место.

Змаганє тирвало 8 годзини, а за тот час лапанє риби було зоз технїку „method feeder” (метод фидер) зоз єдним фидер циґоньом. Рибу ше лапало на єден циґонь и нє на живи мамок, а кед влапена риба векша такой ше ю мерало, док ше менши мера познєйше и враца назад до води.

Котизация за змаганє у Пиньвиц виношела 2 000 динари по членови екипи, а орґанизаторе змаганя найлєпшим тром екипом подзелєли пенєжни награди.

– На обидвох змаганьох орґанизация була барз добра, лєм же нас у Силбашу послужела красша хвиля як у Пиньвиц. Конкуренция була барз моцна, на змаганю у Силбашу участвовали и змагателє, односно екипи котри ше змагаю за репрезентацию Сербиї, а ми аж и од нїх були лєпши – приповеда першонаградзени Мирко Фекете.

РЕЦЕПТ ЗА ДОБРОГО РИБАРА

Успих хтори посцигнул по тераз нє пришол сам од себе. Насампредз важне прихильносц ґу тому спорту, а о своїм рибарским таланту и о тим цо твори доброго рибара, гвари:

– За доброго рибара треба буц упарти, сцерпезлїви, треба мац доброго учителя, искуства, добру тактику, а технїка лапаня риби ше вивежба з часом. Млади тераз маю можлївосц вельо информациї о лапаню риби достац прейґ интернета, и то треба же би вихасновали. Медзитим, треба и же би вишли ґу води, до природи, же би почувствовали тот адреналин кед ше лапа рибу, а то мож зробиц лєм през праксу. Велї ше обаваю упущиц ше до того спорту и прето же опрема зна буц драга, медзитим, хто ма знаня, тому драга опрема нє нєобходна же би победзовал – гварел Мирко, а и совитує тих хтори рушели, лєбо планую рушиц по тей драги.

– Кед придзеш ґу води, перше треба ошацовац дзе найлєпше место шеднуц, кадзи би ше риба могла скривац. Кед ши коло бистрей води, риба шицко чує, видзи и вец сцекнє, и там чежко дацо лапиц. Други спорти маю одредзени правила, медзитим риболов спорт хтори нєпредвидлїви – заключує наш собешеднїк.

БИЗНИС И СПОРТ

Же успих Здруженя „Коляк” уважую и други, потвердзує и Мирко хтори гвари же им орґанизаторе у Силбашу задармо понукаю озеро же би на нїм орґанизовали змаганя або ишли тренирац лапац риби.

– Риболов нє таки тунї спорт. За лапанє на приватним озеру треба видвоїц коло 10-15 евра по месту, а кед ше закупи 20 места, то нє таки мали пенєж. У Силбашу озеро Бачки Караш приватне, алє їх рибаре нас уж так добре упознали, и вельке почитованє маю за наших хлапцох, окреме вецейраз наградзеного Стефана Бранковича, же нам гварели же кед сцеме дацо орґанизовац, задармо нам даю озеро же бизме то одробели – гвари Фекете.

Причина тому, як гвари член Управного одбору Здруженя Владимир Дудаш, тота же домашнїм озера, односно там дзе ше змаганє отримує, циль же би мали цо вецей странски спортски здруженя, и отримовали контакти з нїма.

– Цо вецей клуби буду мац зоз цалей Сербиї, вони буду мац векше мено и доставаю на квалитету змаганя. Кед приходза найлєпши екипи зоз околїска и зоз цалей Сербиї, або кед ше приду змагац зоз иножемства, як домашнї доставаш 1. скалу змаганя – толкує Дудаш.

Прето, як гваря у Здруженю „Коляк”, тераз ище вецей жадаю участвовац на змаганю, буц активнєйши, обновиц и звекшац членство, а уключиц и младих, окреме тих од 20 по 40 роки, хтори би нашлїдзели їх рибарске искуство и предлужели по їх крочайох.

– Здруженє тераз ма 32 членох, медзитим, од тих членаринох Здруженє чежко може жиц. Прето, цо ше финансийох дотика, знаходзиме ше як можеме. Маме даскелї тапетарски фирми з валалу хтори нас спонзорую, та зоз тим пенєжом финансуєме гориво, понеже треба пойсц и на єден тренинґ скорей змаганя, а потребна нам и опрема. Кед идземе на фидер змаганя, идземе о своїм трошку, а кед ше идзе на змаганя поведзме до Горватскей, до Миклошевцох, або кед орґанизуєме дацо у валалє, за полудзенок и награди учашнїком, то финансує Здруженє – толкує Дудаш.

Окрем у змаганьох, ЗСР „Коляк” уж вецей як 10 роки активне и у велїх еколоґийних акцийох, та так и того року свойо доприношенє дали у нєдавно отриманей акциї ожелєньованя Керестура, у хторим на концу посадзени 720 древка. Гоч главни инициятор тей акциї була Месна заєднїца, як визначел о. д. секретара МЗ Михайло Пашо, од Здруженя „Коляк” достали найвецей потримовки.

Як гваря члени, за шлїдуюци рок, з наздаваньом же ше риши епидемиолоґийна ситуация, обчекую ище лєпши резултати на войводянских водох, а усиловносци унапрямя и на учленованє цо вецей младих до свойого Здруженя.

НАГРАДИ ЗА „НАЙЗМОТАНШИХ”

У Здруженю „Коляк” постої догварка же кед ше случи дацо комичне и нєзвичайне тот достава награду. Потераз, награди доставали тоти хтори место риби влапели коритнявку, а за найлєпши паданя до беґелю, окреме по вельким минусу, постої бонус награда.

ПРЕГЛЯД ЗМАГАНЬОХ:

змаганє – Спортски бависка „Яша Баков” у Жаблю, екипно освоєне 1. место, а змагали ше Златимир Рамач, Йоаким Джуджар и Мирко Фекете. змаганє – участвованє на змаганю у лапаню потьки, у Пиньвиц, а змагали ше Педя Колбас, Стефан Бранкович, Боян Бранкович и Владимир Тиркайла. змаганє – „Method feeder cup” у Силбашу, 3. место екипно освоєли Стефан Бранкович и Педя Колбас. змаганє – „Чукияда” у Кули, екипа у составе Михайло Костелник и Владимир Гарди освоєла 1. место.

змаганє – Єшеньски „Method Feeder cup 2020”, у Пиньвиц, у екипним змаганю 1. место освоєли Мирко Фекете и Стефан Бранкович.

змаганє – Жимски „Feeder cup 2020” у Силбашу, у поєдинєчним змаганю Мирко Фекете освоєл 2. место, док Дарко Джуджар наградзени зоз 3. местом.

