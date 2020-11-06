Керестурци перши у лапаню риби

КУЛА – На трецей Чукияди, отриманей внєдзелю 1. новембра у Кули на Вельким бачким беґелю, отримане змаганє у лапаню чуки, на хторим керестурска екипа, у составе Михайло Костелник и Владимир Гарди, освоєла перше место.
На змаганю участвовали 125 екипи зоз цалей Войводини, кажда екипа мала по двох членох, а зоз Керестура участвовали шицко вєдно штири екипи.
Побиднїцка екипа зоз Керестура, под назву Коляк, лапела чуки хтори чежели 1 300 ґрами, другопласована екипа влапела 1 050 ґрами чуки, а трецопласована 1 030 ґрами.
Змагателє лапали чуку на Вельким бачким беґелю од древеного моста ґу Червинки, а на истим месце було и преглашованє побиднїкох.
Орґанизатор змаганя було Здруженє спортских рибарох Хајдук Шаран зоз Кули.