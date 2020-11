Керестур нащивел „Парняцки караванˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту „Парняцки караван интеркултуралней едукациїˮ, хтори того року облапел штредньошколцох зоз штирох местох, а медзи нїма и керестурских, всоботу, 7. новембра нащивел и Руски Керестур.

Проєкт ше отримує уж штварти раз, орґанизує го здруженє „Гумана – дружтво за потримовку дзецинству и младосци” зоз Бачкей Паланки, а потримує Покраїнски секретарият за образованє, предписаня и национални меншини – национални заєднїци.

У Руским Керестуре домашня Каравану була професорка руского язика у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, Люпка Малацко, а о историї, култури, вири и обичайох Руснацох, учашнїки дознали кед нащивели катедралу св. Миколая дзе их о шицким поинформовал и парох о. Михайло Малацко. Керестурску ґимназию хтора други раз учашнїк проєкту, тераз представяли школяре Корнелия Будински, Єлена Фейди и Дарко Провчи.

Того року з проєктом облапени штири места, Бачки Петровец, Сримски Карловци, Будисава и Руски Керестур, и з тих местох коло 20 младих, штредньошколцох. У Бачким Петровцу млади ше упознали зоз животом словацкей заєднїци, у Карловцох сербскей, а у Будисави мадярскей националней заєднїци.

Як наглашели орґанизаторе проєкту Наташа Круль и Стефан Штрбац, учашнїки Каравану у своїх школох парняком маю пренєсц тото цо научели о националних заєднїцох котри нащивели.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)