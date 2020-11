Керченє коло драги у улїци Ирини Провчи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Початком прешлого тижня, у Руским Керестуре почало керченє простору коло драги у улїчки Ирини Провчи, з лївого боку од лалитьского мосту, та по виход на бент.

Ушорйованє тей часци валалу порушане на инициятиву о.д. секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, а окончує их Юлин Винаї спред Водопривредного подприємства Бачка з Вербасу, хторе и задлужене за тоту часц беґелю и бентох коло беґелю.

Перша етапа роботох окончена у юнию, кед було кошенє наду у беґелю Дунай-Тиса-Дунай, а у тей другей етапи ше будзе робиц на керченю простору коло беґелю.

Винаї, ручно, зоз моторну пилу зрезує и керчи черяки и коровче хтори обросли драгу же би ше направело простор за лєгчейши преход механїзациї ґу польом, а роботи хтори вимагаю моцнєйшу механїзацию буду окончени зоз механїзацию Подприємства Бачка чий ше приход обчекує у наиходзацим периодзе.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)