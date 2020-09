Кирбай и 50 роки манастира Малих шестрох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре вчера, 8. септембра, преславели швето Рождество Богородици Малу Матку Божу. На тот дзень у манастире Исусових малих шестрох преславени Кирбай и 50-рочнїца як пошвецена каплїца у тим манастире и служена перша Служба Божа.

Служби Божо у катедралней церкви були на 8 и на 18 годзин, а велька на 10 у Марийовим святилїщу Водици. Служел капелан о. Михайло Шанта, а споведал и причащал и парох о. Михайло Малацко. Служба закончена зоз Молебеном до Богородици опрез лурдескей пещери.

На 8 годзин рано кирбайска Служба Божа була и у манастире Исусових малих шестрох на Циґлашоре (улїца Владимира Назора), а службу служел нововербаски парох о. Иґор Вовк.

Вон потолковал значенє швета Рождества Богородици, и Малим шестром Мартини и Кристини повинчовал значни ювилей, 50 роки як у доме малей шестри Мариї Меланиї Рацовей пошвецени манастир и каплїца хтора по нєшка людзом отворени за молитву и розгварку.

