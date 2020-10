Кирбай преславени и у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Руснаци по приселєню до Нового Орахова вше Кирбай славели на швето св. Архангела Михаїла. Пред 35 роками, кед у католїцкей церкви достали свою каплїчку, порадзели ше з Мадярами римокатолїками же би Кирбай славели єден дзень, кажде зоз свою Богослужбу, алє остатню нєдзелю у октобру, на швето Христа Цара.

Грекокатолїцка кирбайска Служба Божа ше служи на 14 годзин, а парох новоораховски о. Владислав Рац, попри тим же є и парох коцурски, анї єдного року своїх Новоорахочанох нє зохабел без тей одпустовей Служби Божей.

– Красне кед знаме препознац Исусову драгу. Модлїме ше Исусови же би ше на нас здогаднул кед придзе до Царства Нєбесного, бо нам вон тоту драгу отворел. Придайме ше до його духа, та нам живот будзе полни плодох доброти. Сучасному швету то потребне, бо є у велькей кризи – визначел у своєй надихнутей казанї о. Владислав Рац, парох новоораховски.

Шпиванє на кирбайскей Служби предводзели Оксана Недич и Татяна Мученски зоз Коцура, а и домашнї хтори були на Служби.

Госцох на Кирбаю було найвецей зоз Керестура, бо Новоораховчанє по походзеню Керестурци.

