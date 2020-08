Кисич: Културни збуваня од пондзелку

БЕОҐРАД – Влада Сербиї и Институт за явне здравє Батут предложели мири здравственей защити за отверанє кинох, театрох, концертней сезони, о котрих ше вчера вияшнєл Кризни штаб за зоперанє Ковиду-19.

Културни збуваня у Сербиї годно орґанизовац од пондзелку, гварела заменїца директора Инстутут Батут Дария Кисич Тепавчевич после схадзки Кризного штабу.

Вона наглашела же максималне число нащивительох на културних збуваньох годно буц до 500 особи з обовязнима масками и оддалєносцу од метер и пол медзи особами.

Скорей отвераня театрох, кинох и других институцийох култури обовязне детальне пораєнє салох, а обовязне будзе визначиц информациї о мирох безпечносци и превенциї ширеня коронавирусу.

Медзи проєкциями, гали у кинох ше буду превитровац кельо то можлїве.

Препорученя за театри же би ше оможлївела физична дистанца медзи виводзачами на бини, лєбо же би ше обезпечели физични бариєри дзе то можлїве, наприклад превидни плексиґлас мури, котри можу буц инсталовани на местох у публики дзе нє мож роздвоїц патрачох. Препорученє же би ше таки бариєри поставели и медзи дириґентом и оркестру, медзи одредзенима секциями у оркестри и же би ше поряднє дезинфиковали.

Шицки виводзаче котри буду на бини и нє буду ношиц маски або визири, муша окончиц систематични препатрунок и буду тестирани скорей початку роботи на представи. За тото буду обезпечени окремни лабораториї.

За концерти потребне обезпечиц безконтактне предаванє и плаценє картох, а обовязне обезпечиц физичну дистанцу кед ше уходзи и виходзи на концерт и зоз концерту.

Шицки инструменти, микрофони и шицко цо ше хаснує на бини муши ше дезинфиковац скорей хаснованя.

За вельки концерти од прейґ 500 особи у публики, потребне допущенє Кризного штабу, а за концерти у завартим треба обезпечиц штири квадратни метери по особи, або єдно по два шлєбодни медзи патрачами у сали, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

