Кнїжка о руских фамелийох у општини Шид

ШИД – Завичайни клуб општини Шид и Архив Войводини видали тих дньох кнїжку автора Радована Сремца Руски фамелиї у валалох општини Шид, зоз хтору заокружена комплетна ґенеалоґия руских фамелийох у тей општини.

У кнїжки на 235 бокох по сербски и по руски статистично пописани фамелиї з Адашевцох, Бачинцох, Батровцох, Беркасова, Бинґули, Вашици, Вишнїчева, Ґибарцу, Ердевику, Илинцох, Ямени, Куковцох, Люби, Моловину, Моровичу, Бикичу (Привиней Глави) и Соту. Мена и презвиска написани з латинским писмом, понеже су так записовани и у матрикулох и облапяю: презвиско, мено, мено оца, мено мацери, датум народзеня, датум шмерци, датум винчаня, мено и место биваня супруги/супружнїка.

Кнїжка хасновита виглєдовачом рускей историї, социолоґиї, етнолоґиї и култури и шицким Руснацом хтори зосцу поглєдац своїх предкох и свой идентитет.

Покровитель виданя Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, автор и Парохия Св. Преображеня у Шидзе.

