Когуцики на турниру завжали перше место

ДЮРДЬОВ – Kогуцики зоз Дюрдьова прешлого викенду участвовали на першим Медзинародним турниру „Serbian kids kup“ у малим фодбалу на Златибору дзе завжали перше место.

Штерацецеро дзеци возросту од осем по тринац роки мали нагоду участвовац на тим турниру, змагац ше и дружиц зоз своїма парняками.

Змаганя були орґанизовани всоботу и внєдзелю, а на єдним з нїх ґенерация 2010/2011. зоз Дюрдьова завжала перше место и освоєла златни погар, а Велько Тривунович преглашени за найлєпшого бавяча на тим турниру.

Попри спортских активносцох дзеци обиходзели гору Златибор.

