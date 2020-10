Когуцики ФК Русин ше шмело борели

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Перши Мемориялни турнир Милан Среданович отримани 17. и 18. октобра у Кули на стадиону хтори ноши його мено, а на хторим участвовали вецей як 600 мали фодбалере зоз коло 50 клубох, медзи хторима и фодбалере Когуцики ФК Русин зоз Руского Керестура.

Першого дня Мемориялного турниру наступели дзеци народзени 2008. и 2010. року, док другого дня Мемориялного турниру, на терену ше змагали фодбалере народзени 2011. и 2012. року.

Першого дня Мемориялного турниру перше место од екипох 2008. року освоєли ФК Будучносц зоз Ґложанох, док у змаганю дзецох 2010. року, перше место освоєла екипа ФК Спартак зоз Суботици. Внєдзелю, другого дня Мемориялного турниру, на терену ше змагали мали фодбалере народзени 2011. и 2012. року, та у обидвох ґенерацийох свою доминацию на терену указали члени суперлиґашох ФК Чукарички зоз Беоґраду.

Другого дня турниру наступели и дзешецме Русиновци, народзени 2011. року, хтори бавели зоз ОФК Оджак од хторого страцели 3:0, з новосадским ФК Войводина одбавели нєришено 0:0, а од моцней першолиґашскей екипи ФК ТСЦ зоз Бачекй Тополї були поражени з резултатом 6:0.

Як гварел тренер малих бавячох Денис Югик, хлапци ше шмело борели, медзитим тоти екипи зоз хторима бавели Русиновци були барз моцни, цо було видно по тим же були у перших штирох найлєпших екипох на цалим турниру.

Когуцики ФК Русин наступели у составе: Марко Драґутинович, Марко Илич, Никола Планчак, Матия Чапко, Ален Бики, Денис Чизмар, Тони Орос, Лука Фа, Лука Стойков и Елисей Пап.

