Кодекс „Руского слова” препоручени другим меншином на ОЕБС-овей конференциї

НОВИ САД – Орґанизация за безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) и Нєзависне дружтво новинарох Сербиї (НУНС) пияток отримали онлайн конференцию (прейґ програмо зум), на тему „Представянє анализи и розгварка о медийох на язикох национаних меншинох”.

На конференциї представене виглєдованє Недима Сейдиновича „Медиї на язикох националних меншинох – виглєдованє и анализа”, котре представя фактичну и финансийну слику финансованя меншинских медийох пейц роки после процесу приватизациї.

Сейдинович у викладаню акцентовал на проблеми методолоґийней природи, як цо дилема котри то меншински медиї – тоти цо маю континуитет змистох на язикох националних меншинох, чи тоти цо достаню дочасово проєкти за вецейязичне информованє.

Славица Трифунович з Министерства култури и информованя Републики Сербиї виявела же ше зоз тим звитом нє муши зложиц, алє же го треба пречитац же би ше достало ширшу слику медийней слики меншинских медийох у Сербиї.

Медзитим, предсидатель Националного совиту Мадярох Єне Гайнал оштро критиковал звит, твердзаци же ше роби виключно о индивидуалним попатрунку на ситуацию з боку єдней особи.

У виглєдованю о меншинских медийох Недима Сейдиновича, позитивно оценєни и другим меншином препоручени Интерни етични медийни кодекс, котри концом прешлого року подписали Национални совит Руснацох и НВУ „Руске слово”.

