Колектив вєдно дихал (VII)

Друга розвойна фаза (1955–1965) почина з дальшима чежкосцами материялней природи. И попри вельких усиловносцох же би ше проблеми превозишло, наставаю ище векши материялни чежкосци за видаванє новинох. Виостава и потримовка Покраїни. Аж початком 60-тих рокох, чежка ситуация у видавательстве ше помали обраца.

У другей половки 1955. року на чоло подприємства, новинох и видавательней дїялносци приходзи Дюра Варґа, котри по теди робел як секретар Секциї за Русинох при Союзу културно-просвитних дружтвох Войводини, а теди у його компетенциї була скоро цала видавательна дїялносц, окрем новинох „Руске слово” и дзецинского часопису „Пионирска заградка”. Вироятно инспировани и зоз реаґованями наших интелектуалцох, спомедзи котрих вишло и огляднуце Штефана Гудака, вон коло себе позберал нови творчи потенцияли з котрима уклада вельки усиловносци же би ше материялни чежкосци цо скорей превозишло и створело лєпши условия за дальши розвой видавательней дїялносци. Медзитим, то нє ишло лєгко. У перших рокох по його приходу на чоло видавательней хижи наставаю ище векши материялни чежкосци. Виостала финансийна потримовка Покраїни за видаванє новинох. Препоручене тедишньому Срезу Вербас, на чиїм подручу теди жило найвекше число припаднїкох рускей националней меншини, же би вон одлучел чи му таки новини потребни и, кед же таку потребу утвердзи, най спрам своїх можлївосцох участвує у софинансованю їх видаваня. Розуми ше, Срез нє шмел допущиц гашенє єдиних политично-информативних новинох на руским язику, та прилапел їх софинансованє, алє зоз скромнима финансийнима средствами, котри нє закрили анї плаци новинарох. Зоз покраїнских жридлох ше у тим чаше финансовало лєм видаванє „Пионирскей заградки” и подаєдного учебнїка.

ФИНАНСИЙНА ПОТРИМОВКА ВАЛАЛСКИХ ЗАДРУҐОХ

У таких обставинох було потребне мац вельо схопносци и витирвалосци же би нє пришло до дальшого назадованя. Теди ше Редакция на чолє з Дюром Варґом обраца з молбу ґу самоуправним орґаном у селянских роботних и землєдїлских задруґох по наших валалох и упознава их зоз чежкосцами до яких западла видавательна дїялносц на руским язику, окреме новини. Тоти орґани порозумели намаганя Редакциї же би зопарла гашенє видавательней дїялносци на руским язику, та, у складзе зоз своїма можлївосцами дали нє лєм моралну, алє и финансийну потримовку. Чежки материялни обставини подприємства найлєпше илуструє факт же у 1956. и 1957. року новинаре „Руского слова” мали менши плаци од курира у керестурскей селянскей роботней задруґи! Та и попри тим, роботни колектив бул прешвечени же тоти чежкосци лєм дочасово и же ше их зоз тварду дзеку и роботну витирвалосцу годно превозисц. Познєйши розвойни цек укаже же мали право.

МЕНЯ ШЕ ОДНОШЕНЄ ВЛАСЦОХ

Концом пейдзешатих и початком шейдзешатих рокох створени шветлєйши перспективи за дальши розвой видавательней дїялносци. Уж концом 1956. року, дзекуюци финансийней помоци задруґох з наших валалох, почало пририхтованє Народного календара за 1957. рок, котри концом децембра нашо читаче з радосцу привитали. Од того часу вон виходзи кажди рок.

На початку шейдзешатих рокох одношенє власцох спрам рускей националней меншини ше меня и финансованє видаваня наших новинох знова пребера на себе Покраїна. Економске положенє подприємства постава стабилнєйше. Почина ше витворйовац значнєйши финансийни резултати зоз друкарских услугох. По гашеню видаваня кнїжкох и часопису остали шлєбодни капацитети за рижни комерциялни услуги. То оможлївело и звекшанє числа занятих ґрафичних роботнїкох, а звекшани доходок оможлївел и набавянє нових друкарских машинох. Поступно ше звекшовало и число новинарох и административних роботнїкох. Нє ридко до помоци друкаром приходзели и новинаре и административни роботнїки, особлїво кед були у питаню велькотиражни комерциялни друкарски роботи. Цали колектив дихал як єдно цело, окупировани зоз єдну думку – витвориц цо вецей фондовски средства за нови машини и нови роботни простор.

У перших пейцох рокох тей розвойней фази, попри новинох „Руске слово”, „Пионирскей заградки” и даскелїх учебнїкох, виходза лєм календари. У другей половки, попри спомнутей периодики, виходза и 38 кнїжки, преважно белетристика и литература за дзеци. Оптимистичнєйша перспектива ше указала зоз видаваньом зборнїка приповедкох „Одгук з ровнїни 1941–1961”, котри пошвецени означованю двацецрочнїци повстаня. Попри тей кнїжки у тим чаше видати ище 7 наслови ориґиналней литературней творчосци, 4 преклади литературних творох за дзеци зоз язикох югославянских народох и народносцох, 7 сликовнїци, 6 народни календари, 3 наслови политичней литератури, 5 науково-популарни виданя и 5 други наслови.

(Предлужи ше)

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)