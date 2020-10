Конкурс за Митрово награди

ЖАБЕЛЬ – З нагоди означованя Дня општини Жабель, на Митра 8. новембра, Скупштина општини вчера розписала Явни конкурс за додзельованє наградох и припознаньох заслужним поєдинцом и колективом за тот рок.

Награди и припознаня, як и потераз, буду додзелєни подприємством, установом и шицким другим орґанизацийом котрим шедзиско на териториї општини Жабель, гражданом и ґрупом гражданох за їх заєднїцки витвореня а котри дїлую або дїловали на териториї општини, котри по походзеню зоз териториї општини або їх витворенє тематски вязане за општину, а котрих предложа гражданє и вибере Комисия за додзельованє тих наградох.

Митрово награди подрозумюю плакету зоз диплому и пенєжну награду, док Митрова грамота и Митрово припознанє буду додзелєни у форми дипломох.

Скупштина општини Жабель поволує институциї, ґрупи гражданох и поєдинцох, же би свойо предклади з обовязним обгрунтованьом доручели на писарнїцу Општини Жабель з назначеньом: за Скупштину општину Жабель, за Комисию за награди и припознаня Општини Жабель за 2020. рок, Николи Тесли 45, Жабель. Прияти буду лєм предклади котри на Комисию сцигню найпознєйше по пияток, 30. октобра по 15 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)