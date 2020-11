Конкурс за секретара Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца Руски Керестур на основи Статута и Одлуки Совиту МЗ розписала Оглашку за вибор секретара Месней заєднїци на штиророчни мандат. Оглашка од нєшка тирва 15 днї.

Попри общих условийох предвидзених зоз Законом, кандидат муши мац и найменєй штреднї ступень образованя, найменєй рок роботного искуства, активно знац руски язик и друге.

Оглашка виложена на огласней табли Месней заєднїци од нєшка, 28. новембра и у средствох информованя. Прияви треба принєсц особнє до єй просторийох, або послац по пошти на адресу Бориса Кидрича 60.

Оглашка ше розписує пре задзекованє предходного секретара, и законске виходзенє часу за окончователя тей длужносци.

