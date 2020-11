Конкурс за студентски стипендиї

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель вчера, 3. новембра, розписала явни конкурс за додзельованє стипендийох за тот академски 2020/21. рок за успишних студентох зоз териториї тей општини, а отворени є по 11. новембер.

Стипендиї буду додзелєни студентом на академских студийох (основних, дипломских, специялистичних и докторских), як и фаховних студийох (основних и специялистичних) на факултетох у Републики Сербиї.

Додзелює ше их студентом од першого року студийох, та надалєй. Условиє за доставанє стипендиї же би студенти були державянє РС, же су на буджету, же нє обновели анї єден рок, же жию на териториї општини Жабель найменєй пейц роки.

Тиж, условиє и же би студенти од другого року мали просек оценох векши як 9,00, а студенти першого року студийох у стреднєй школи у шицких штирох рокох просек 5,00.

Вецей о условийох мож опатриц на урядовим сайту Општини Жабель.

Прелиминарна лїстина будзе обявена по 26. новембер на урядовим сайту општини.

