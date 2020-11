Конкурс за финансованє чечуцих трошкох здруженя гражданох

ШИД – Комисия за додзельованє средствох за програми здруженя гражданох вчера, 3. новембра, розписала конкурс за финансованє и софинансованє чечуцих трошкох здруженьох гражданох з подруча општини.

Софинансованє ше одноши за трошки телефонскей и интернет предплати, за енерґетски услуги, комунални и кнїжководительни услуги, як и за трошки хтори настали пре запровадзованє превентивних мирох процив вируса корона.

Вкупно будзе розподзелєне три милиони динари, а прияви ше подноши по 18. новембер, по 15 годзин.

