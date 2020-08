Конституована Скупштина општини

ШИД – Вчера отримана конститутивна схадзка Скупштини општини (СО) Шид на хторей за предсидателя вибрани Тихомир Стаменкович зоз лїстини „Александар Вучич – За нашо дзеци“, а за заменїцу предсидателя Николина Бибич, студентка зоз Шиду зоз лїстини „Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС) – Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”.

СО за предсидателя Општини вибрала потерашнього заменїка предсидателя Зорана Семеновича, а його заменїк Дьордє Томич.

Тиж вибрана и Општинска рада до хторей вибрани Катарина Митрович зоз Привиней Ґлави, Далибор Старовлас зоз Вашици, Цвєтко Ракич зоз Вишнїчева, Милош Милошевич зоз Шиду, Милена Петко зоз Шиду, Єлена Малич зоз Шиду и Ґоран Ковачевич зоз Шиду.

За секретара СО за наступни штири роки вибрани Ромко Папуґа, хтори потераз бул заменїк секретара СО.

СО тиж меновала и Комисию за примопредаванє длущносци, ки Одбор за административни и мандатно-имунитетни питаня.

