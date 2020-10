Конституовани Совит за здравє општини Вербас

ВЕРБАС – У Општини Вербас конституовани нови Совит за здравє. На першей схадзки новоформованого цела була розпатрана актуална епидемиолоґийна ситуация и члени информовани о пририхтованьох за предлуженє борби процив тей оберацей хороти.

Як сообщене после схадзки, у поровнованю зоз вкупну ситуацию у жеми, епидемиолоґийна ситуация у општини Вербас стабилна.

– Стабилней ситуациї окреме допринєсла орґанизация роботи на примарним и секундарним уровню здравственей защити. Барз важне же павильонски обєкт на Старей гирурґиї подполно оддзелєни од главного будинку Общого шпиталю и претворени до Ковид-єдинки и же Оддзелєнє диялизи подполно изоловане од цалого шпиталю. Финансийну потримовку за реализованє того проєкту дала Општина Вербас.

Спред Общого шпиталю Вербас, др Златко Луинович, членом новофомованого цела представел започати роботи на технїчним опреманю будинку у котрим були змесцени пациєнти инфицирани зоз вирусом Ковид-19, же би були пририхтани за нову габу ширеня епидемиї. По його словох, тирваю роботи на преширйованю капацитетох и плановане же би ше обезпечело 70 посцелї зоз оксиґеном.

На схадзки було бешеди и як Совит за здравє може вплївовац на справованє людзох у дньох високого ризику ширеня Ковиду-19. Як визначела началнїца Центра за гиґиєну и гуману еколоґию Институту за явне здравє Войводини проф. др Саня Биєлович, муши ше будовац свидомосц гражданох о триманю дистанци у було котрей ситуациї и апеловац на порядне отримованє гиґиєни. По єй словох, тенденция же би ше школи, у случаю зявйованя вирусу, нє заверали, алє же би ше инфицировани школяре и школяре з контактох изоловали и предлужели провадзиц наставу од дому. Тиж бешедовала о имплентованю Акцийного плану явного здравя на уровню держави, значносци водзеня рахунка о явним здравю у ширшим змислу и обовязкох котри зоз тим достаню єдински локалних управох и їх совити за здравє.

Конститутивней схадзки того цела присуствовали представнїк Дома здравя „Велько Влахович” др Борис Любас котри и вибрани за предсидателя Совиту за здравє, потим з Институту за явне здравє Войводини проф. др Саня Биєлович, представнїк Общого шпиталю Вербас др Златко Луинович, з Републичного фонду за здравствене осиґуранє Марко Ускокович, директорка Ґеронтолоґийного центру Вербас Радмила Мусич, зоз Здруженя гражданох „Белави Вербас”, Иґор Црнянски, помоцнїца предсидателя Општини Вербас Йована Вуйтович, директорка Апатики Вербас Єлена Дюрович, и з Оддзелєня за дружтвени дїялносци Општинскей управи Вербас Мира Недич и Радмила Ґоведарица.

