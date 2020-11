ШИД – Пре актуални стан з пандемию вируса корона, Управни одбор КПД „Дюра Киш” принєсол одлуку же би шветочни концерт з нагоди означованя ювилея 100- рочнїци иснованя дружтва, а хтори бул плановани за 17. новембер, бул одложени до дальшого – виявел за „Рутенпрес” Златко Манько, предсидатель спомнутого дружтва.

Додал и же прервана робота шицких секцийох дружтва, а члени найвецей до пейц особи, буду приходзиц и ушорйовац просториї дружтва.

