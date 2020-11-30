Костельникова єшень од 10. по 19. децембер

РУСКИ КЕРЕСТУР – Литературна манифестация Костельникова єшень, 27. по шоре, и попри нєвигодних условийох пре пандемию Ковиду-19, будзе отримана прейґ сучасней технїки, по такволаней онлайн системи, одлучене пияток 27. новембра на схадзки Орґанизацийного одбору Манифестациї.

На Манифестациї будзе представена богата видавательна продукция НВУ „Руске слово” у тим року и будзе отримана у трох часцох.

У першей часци, 10. децембра, отрима ше презентация кнїжкох за дзеци, з початком на 10 годзин. Презентация будзе на Фейсбук профилу Дома култури Руски Керестур. Представи ше сликовнїци Фарби и Родзини, як и кнїжки за дзеци Вселенски корабель Саши Палєнкаша, Таньов швет Оленки Живковичовей, Страшидла нє зашмеюйце ме Даниели Тамаш и зоз лоньскей продукциї Як ше тройо прашатка рихтали за жиму Любици Фа Гарди и Весели буквар.

Друга часц Манифестациї будзе отримана 18. децембра, з початком на 14 годзин, тиж на Фейсбуку. У тим термину представи ше кнїжки за старших, Триски з велькей души, приповедки Юлияна Тамаша, кнїжка поезиї Славка Виная Уровнї свидомосци, кнїжка писньох Славка Романа Ронда, З видлами до шиї, Чловек и час, филозофия и социолоґия Гавриїла Костельника – 5. том позбераних творох и кнїжка Мирона Жироша Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, III\1 том.

Треца часц манифестациї будзе пошвецена младим и будзе емитована 19. децембра, а млади з тей нагоди порихтаю адекватну видео промоцию зоз потерашнїх Дньовкох.

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