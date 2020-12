Крачунска споведз 3. януара

БАЧИНЦИ – У церкви у Бачинцох, з нагоди швета Святого Миколая, нє будзе дзелєнє пакецикох дзецом, виявел парох о. мр Дарко Рац.

О. Рац тиж додал же Крачунска споведз будзе отримана на нєдзелю, 3. януара 2021. року.

