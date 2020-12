Крачунски обичаї зняти за емисию Граждан

РУСКИ КЕРЕСТУР – Екипа явного сервису РТС вчера зняла прилоги о крачунских обичайох у Руским Керестуре, за потреби емисиї Граждан, а редакторка тих прилогох новинарка Вера Раїчевич. Прилоги буду емитовани у тей емисиї, 23. децембра на 12,30 годзин.

Прилоги пошвецени обичайом хтори ше пестую з нагоди Крачуна, екипа емисиї Граждан зняла у Пасторалним центру Блажена Йосафата, шестрох служебнїцох, у шедзиску Националного совиту (НС) Руснацох и на парохиї св. Миколая.

Попри виявох пароха о. Михайла Малацка и предсидателя ВО НС Желька Ковача, за ТВ екипу представене и пририхтованє вилїйовей вечери, колядованє наймладших, як и сама вечера у доме єдней фамелиї.

У тим участвовали ш. Авґустина Илюк, одвичательна за центер Блаженей Йосафати, Оленка Живкович, Мелания Колошняї и Еуфемия Баран, як и фамелия Наташи и Ярослава Фейдийових.

