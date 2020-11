Крачунски пост и нове преподаванє о блаженствох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая наютре ше означи 4. Шветови дзень худобних и Нєдзеля Каритасу, та и дзвончок будзе за тоту намену. Крачунски пост у тей парохиї пада 15. новембра, алє понеже то нєдзеля, пост ше преноши на пондзелок, 16. новембра.

Перши дзень Крачунского посту нє муши ше строго посциц, алє лєм побило, то Церква зохабя на вибор вирним.

Наютре, тє. нєдзелю, по вечаршей Служби Божей коло 18 годзин, у просторийох Каритасу будзе и штварте преподаванє пароха о. Михайла Малацка на тему 8 Блаженствох, хтори и пририхтованє вирних за швето Крачуна.

На шоре 4. Блаженство, хторе глаши „Блажени гладни и смядни правди, бо ше вони насицаˮ, а шицки Блаженства записани у Євангелийох по Матею и Луки.

