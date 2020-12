Кризни штаб: Гражданє зоз иножемства нє можу без ПСР-а, а нашо гражданє – тест, лєбо карантин

БЕОҐРАД – Гражданє зоз иножемства нє годни войсц до Сербиї без неґативного ПСР тесту котри нє старши од 48 годзини, док гражданє Сербиї можу войсц без тесту до жеми, алє буду мушиц до карантину, сообщела министерка и членїца штабу Дария Кисич Тепавчевич.

Тота мира будзе важиц од 20. децембра найвироватнєйше по 10. януар, у зависносци од епидемиолоґийней ситуациї, гварела Кисич Тепавчевич после схадзки Кризного штабу, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

– Кризни штаб вчера принєсол одлуку по котрей на гранїчних преходох будзе окончена змоцнєна контрола зоз обовязним ПСР тестом за шицких гражданох зоз иножемства котри жадаю войсц до нашей жеми. Тест будзе потребни за шицких гражданох зоз иножемства, без огляду зоз котрей жеми уходза до Сербиї. Цо ше наших гражданох дотика, Устав им ґарантує уход до жеми и за нїх будзе важиц изолация у тирваню од 10 днї кед нє маю неґативни ПСР тест. Тот карантин можу претаргнуц зоз неґативним ПСР тестом, потолковала Кисич-Тепавчевич.

