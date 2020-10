Ловарске дружтво „Дюрдьов“ помогло роботу СД „Яша Баков“

ДЮРДЬОВ – Красни и гумани вистки сцигую зоз дюрдьовского Ловарского дружтва Дюрдьов котре одлучело помогнуц Спортскому здруженю спортских бавискох Яша Баков у пририхтованю наиходзацих турнирох.

У просторийох Ловарского дружтва у Дюрдьове вовторок ше зишли предсидатель Ловарского дружтва Дюрдьов Владимир Остоїн, предсидатель Спортского здруженя СБ Яша Баков Иван Папуґа и член його Управного одбору Звонко Салаґ и догварели ше о конкретней помоци котру им обезпечи Ловарске дружтво.

Предсидатель СБ Иван Папуґа подзековал на нєкаждодньовей помоци котра ше одноши на одредзене количество меса котре будзе вихасноване за приготовйованє полудзенку за учашнїкох змаганьох котри плановани за новембер у Дюрдьове.

Як Рутенпрес дознава, то лєм перши крочай, а сотруднїцтво тих двох здруженьох ше предлужи и надалєй.

