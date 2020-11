Ловарске здруженє обезпечело помоц нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – До грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у Новим Вербаше тих дньох сцигла помоц котру обезпечело вербаске Ловарске зрдуженє ,,Фазан”. Нововербаскей парохиї члени Ловарского здруженя подаровали три метери древа же би вихасновала за свойо потреби у наиходзацим жимским периодзе, а постреднїк акциї бул парохиян тей церкви Никола Мосни.

По словох пароха нововербаского о. Иґора Вовка, така помоц барз значна за парохию понеже, як визначел, парохия сама „жиє” од помоци котру достанє од людзох.

– Вельо раз, после Служби Божей, парохиянє ше останю дружиц у сали. Часто тоти котри помагаю анї нє нашо парохиянє, алє вирни зоз других церквох, православней, лєбо протестантскей. Нажаль, пре хвилькову ситуацию зоз ковидом, вше менєй людзох у церквох. Того мешаца маме и Нєдзелю Каритасу, и кед помагаме, нє треба патриц хтора церква и хтора вира – гварел з тей нагоди о. Вовк.

