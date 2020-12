БЕОҐРАД – Министер финансийох Синиша Мали вчера виявел же 18. децембра шицким пензионером буду виплацени по 5.000 динари єднократней помоци.

– Точно 18. децембра виплациме каждому пензионерови 5.000 динари, гварел Мали, додаваюци же тоту помоц достаню 1,7 милиони пензионере.

– Жадаме помогнуц параве тим хторим наша помоц найпотребнєйша, наглашел Мали у вияви за медиї.

