Мартин Ґовля и Боян Шепински перши у Войводини у bench press-у

РУСКИ КЕРЕСТУР/БАЧКА ПАЛАНКА – У Спортскей гали Тиквара у Бачкей Паланки 17. октобра отримане Першенство Войводини у powerlifting-у, на хторим перши места освоєли и двоме учашнїки зоз Руского Керестура – Мартин Ґовля и Боян Шепински.

Домашнї Першенства бул powerlifting клуб Маєвица Бачка Паланка, а на Першенству Войводини участвовали вкупно 38 змагателє зоз 7 войводянских клубох, медзи хторима и бодибилдинґ и фитнес клуб Русин з Руского Керестура.

Змаганє було отримане у трох дисциплинох – мертве дзвиганє, куканє и bench press, док у старосней катеґориї исновали штири ґрупи – субюниоре, юниоре, сениоре и ветеранє.

Так, у ґрупи субюниорох, а у катеґориї власней чежини од 83 до 93 кили, 1. место освоєл Мартин Ґовля, хтори дзвигнул 110 кили, а у ґрупи юниорох, у катеґориї од 73 до 83 кили тиж 1. место освеєл Боян Шепински хтори дзвигнул 90 кили. Обидвоме ше змагали у дисциплини bench press-у, а пририхтала их професийна бодибилдерка и фитнес инстуркторка Илона Гека Зарубица.

Змаганє отримане зоз почитованьом шицких мирох защити у зопераню ширеню коронавирусу, а орґанизаторе и домашнї похвалєни за орґанизацию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)