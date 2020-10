Маґочки и палєнка з бундавох

Бундави продукує уж даскельо роки, зоз нїх повибера маґочки и предава за кусанє, а зоз бундавох пече палєнку и предава.

Зоз своїма продуктами зоз бундави Силвестер Русковски зоз Коцура участвовал на манифестациї Днї бундави у Кули, хтора була 17. октобра, на хторей викладали вецей як пейдзешат мали продукователє.

– Прешлих рокох мал сом бундави и по два голти и єден голт, а того року сом мал менєй як голт. Бундави розбиваме, а маґочки вибераме ручно и предаваме такой, алє и змарзуєме у пакованю од кили, хтори предаваме з дому. Кила станє на 2 тепши. Кажде себе пред печеньом посолї як люби и людзом ше барз пачи тот прави смак и пах упечених маґочкох, таки як бул давно кед ше пукало и кусало – гутори Силвестер.

Русковсково маґочки и палєнку предаваю у Новим Садзе, на Найлон пияцу и дома.

– Уж зме повиберали маґочки зоз шицких бундавох и скоро шицко зме и попредали, ище єст дакус. Палєнку правим так же бундави перше зомелєме и правиме ком а вец ю печеме, як и зоз гоч хторей овоци. Тераз мам дас 1 200 кили порихтано за печенє, мам шицку опрему цо ми треба и шицко робиме дома. Палєнка з бундави ма свой приємни смак и пах, пакуєме ю до ексклузивних фляшох од пол литри з нашима етикетами и людзе ю дзечнє купую. Плановал сом же зоз моїма бундавами пойдзем и на манифестацию пошвецену бундавом „Днї лудаї” у Кикинди, алє тота манифестация пре корону орґанизована у меншим обсягу, та сом нє бул – гутори Русковски.

Прешлих рокох Силвестер продуковал ягоди, цеснок, карфиол, капусту.

– Того року сом нє садзел капусту, бо сом зоз лоньску прешол барз нїяк. Квашели зме капусту за предай и скорей зме скоро шицку нашу продукцию квашеней капусти попредали за свадзби. Мали зме вецей як тону квашеней капусти, алє того року нє було свадзби и вельо зме одруцели, бо ю нє було кому предац, а и нє могла уж вецей стац. Капусту квашиме на традицийни способ, лєм зоз солю, нє кладземе конзерванси, анї адитиви, шлєбодно ю може кажде єсц, алє вона ма огранїчени час тирваня, и покля ше ю муши потрошиц. Так же анї нарок нє будзем садзиц анї капусту, анї карфиол, лєм бундави – гутори Силвестер.

Русковсково ше занїмаю и зоз баньским туризмом, видаваю апартмани у Канїжи, и як гвари Силвестер, змесценє хторе вони пунукаю було пополнєте цали рок, так же, на щесце, корона нє завадзала.

