Медзинародни польопривредни саям – онлайн

НОВИ САД – Медзинародни польопривредни саям Новосадски саям першираз орґанизує онлайн од 14. по 18. децембер на адреси expoonline.rs.

Свойо продукти и услуги у обласци польопривреди понукню вецей як 150 викладаче зоз жеми и иножемства, порихтани попусти и саямски акциї, а єдине цо будзе требац, то же би ше нащивителє безплатно реґистровали.

Комуникация помедзи викладачами и нащивителями будзе оможлївена и прейґ видео и авдио поволанки, прейґ мейла и чета. Попри тим, дїловна публика будзе мац нагоду иницировац схадзку зоз каждим з викладачом, хтора будзе отримана у реалним чаше, у напредок догвареним термину.

Нащивительох хтори приходза на Польопривредни саям у Новим Садзе очекує и Дарунок бависко. Награда будзе додзелєна и попри тим же ше саям отримує онлайн.

Власнїк профила чия обява будзе найвецей подзелєна на дружтвеней мрежи Фейсбук, достанє на дарунок – тракторску косачку John Deere X350R, а тот дарунок подарує KITE DOO зоз Нового Саду.

Додатни информациї и правила за учашнїкох у Дарунок бависку обявени на www.sajam.net, www.expoonline.rs, як и на дружтвених мрежох Новосадского сайма.

Ґенерални спонзор Медзинародного польопривредного сайма Ґенерали Осиґуранє Сербия, Жем партнер Ческа Република, Златни спонзор Ал Дахра.

Онлайн виданє тей найзначнєйшей аґробизнис подїї у тей часци Европи потримали Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди, Покраїнска влада Войводини и Город Нови Сад.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)