Медицинар, гармоникаш, судия – будуци пилот…

Павле Венчельовски з Руского Керестура, школяр трецей класи штреднєй медицинскей школи у Вербаше, одмалючка ше занїма зоз рижнима цикавима стварами. Член є оркестру Дома култури, дзе є и корепетитор на гармоники фолклорним ґрупом, ма сертификат за фодбалского судию, а тераз ма и нове интересованє – пилотиранє. О шицким тим, побешедовали зме зоз Павлейом, тим всестраним штредньошколцом.

Цо це то шицко интересовало одмалючка?

Павле Венчельовски: Понеже ме интересую рижни ствари и любим учиц нови, одмалючка ме интересовали рижни роботи и занїманя, сцел сом буц огньогашец, полицай, паноцец, вожач швидкей помоци и тераз пилот. Кед сом ше уписовал до штреднєй школи, барз ме интересовала медицина, прето же сом видзел у филмох и серийох як помагаю людзом. Гоч ми пилотиранє дочасово главни фокус, и далєй ме интересує медицина.

Обачел сом же шицки твойо интересованя маю дотик зоз помаганьом людзом, або маю даякей вязи з людзми. То повязане, чи ше лєм так случело?

ПВ: Добре ши обачел, гей, ма вязи, єдноставно, любим роботи дзе мушим хасновац розум и дзе мушим правиц мудри, а нагли одлуки. Наприклад, гоч барз популарни тоти роботи цо маю вязи зоз компютерами, програмованє и таке, то ме нє так интересує, понеже ше нє можем задумац як шедзим цали час за компютером и пишем коди, або робим у рахунководству. И тото же любим роботи дзе сом зоз людзми и дзе мам на даяки способ одвичательносц ґу людзом, а и любим адреналин.

Гвариш же це тераз цикави пилотиранє и же ци то, дочасово, главни циль. Як ши вошол до того швета и цо це нагнало най ше почнєш занїмац зоз авияцию?

ПВ: Дас пред двома роками, мой брат лєцел до Нємецкей и кед зме го водзели на аеродром, зацикавело ме кед сом видзел як авион злєцує, понеже му колєса и нос були барз високо, та сом нє розумел прецо так. И так даскельо днї потим ми на интернету вискочело бависко, або симулатор лєценя, „Microsoft Flying simulator”, и бул сом нєсподзивани же таке дацо постої. Випатрало ми цикаво, та сом го такой знял и пробовал лєциц. На початку сом нє знал анї цо дзе, научел сом лєм як ше круци, як ше пошвидшує и спомалшує, як ше дзвига и спущує колєса. Такой ше ми попачело, та сом детальнєше почал виглєдовац о тим. З часом сом помали учел цо шицко треба знац. Так сом єден дзень случайно наишол на терашнього секретара Аероклубу „Ченей”, и поставел сом му питанє чи на Ченею єст панорамски лєти и скаканє зоз падобраном. Потолковал ми же нєт, алє гоч як сом ше му почал випитовац о авияциї, гварел сом му же ме авияция барз цикави и же бим любел буц пилот. Вец ми спомнул же дакеди можем пойсц нащивиц аеродром, опатриц авиони и друге. Так сом того року першираз у фебруару пошол нащивиц аеродром „Ченей”. Сликовал сом ше у авионох, дали ми най опатрам, потолковали вельо того итд. Тото шицко ми було барз цикаве, та сом ше опитал же чи ше то даяк мож учленїц до того аероклубу. Нєзвичайне ми було же ми гварели же ше можем учленїц. Вец сом почал ходзиц поряднє, там зме чисцели авиони, ганґари, шорели аеродром… И после одредзеного часу сом достал членску карточку. Єден дзень, кед сом бул там, бул и ище єден пилот котри ма свой авион на аеродрому. Питал ше ми чи сом дакеди лєцел. Гварел сом же нє, алє же поряднє лєцим на симулатору. Йому то було барз интересантне и сцел знац же цо мож шицко научиц у симулатору, та ше ми вец почал випитовац. Приємно ше нєсподзивал кед видзел же сом досц того научел у симулатору и на интернету, та ми вец гварел же ме почасци зоз єдним лєценьом. Теди сом першираз лєцел над Новим Садом, аж ми дакус дал най пилотирам. Дас мешац после того сом ше му опитал чи зме годни лєциц над Керестуром, же бим видзел як випатра зоз нєба и най го можем висликовац и зняц. Фасцинирал сом ше кед ми гварел же може. Тиж так сом дочасово член онлайн авио компаниї „Balkan Fly”, дзе прейґ симулатора лєциме, дискутуєме и оценюме лєценє, злєцованє… Од тих людзох сом вельо научел цо ше дотика симулаторского лєценя и прейґ нїх сом дошол до даяких контактох, наприклад, даєдних пилотох.

Кед ше дахто сце занїмац зоз пилотираньом, одкаль ма рушиц?

ПВ: Кед дакого цикави, шлєбодно ше ми може опитац. Кажде може пойсц на „Ченей” и информовац ше о клубу, авияциї итд. На интернету єст шицко, лєм треба мерковац же би информациї були зоз преверених жридлох. Алє, вшелїяк найлєпше учиц од людзох котри ше уж занїмаю зоз тим.

Коло того, ти и фодбалски судия и корепетитор у Доме култури Руски Керестур. Як ши вошол до швета спорту и музики?

ПВ: До швета фодбалу сом вошол на барз шмишни способ. Було то у другей класи основней школи, мали зме физичне и шицки хлапци бавели фодбал, алє понеже я нєталантовани за фодбал, та сом нє бавел. И так, пришол пайташ зоз пищком и гварел ми най судзим, а я благей вязи нє мал о правилох, та таке то и було судзенє. Роками ше уж знало, кед ше бави фодбал у школи, я судзим. Вец сом после почал учиц и правила фодбалу и цо треба знац за судию. Ходзел сом на дацо таке як курс за судийох, дзе зме учели и тренирали най постанєме судийове. Мали зме тестираня, дзе зме робели тест зоз теориї и физични тест бежаня и кондициї. Положел сом тоти тестираня, та сом достал сертификат, котри стої у општини, же можем робиц як судия. Так, поряднє судзим змаганя на Ярашу, за цо сом аж и плацени. Цо ше дотика култури, до швета музики сом вошол ище як дзецко, понеже сом ходзел до музичней школи од першей класи. З оглядом на тото же ме интересовала народна музика, уписал сом ше на гармонику. Даскельо роки после напартого вежбаня и ученя писньох, постал сом член Велького народного оркестра Дома култури, дзе сом здобул вельо искуства, а и барз красни памятки. Потим як сом закончел музичну школу, предлужел сом грац у оркестру и так сом дошол до информациї же потребни ище єден корепетитор. Понукнул сом ше и гварели ми же можем. Од теди сом анґажовани як корепетитор на гармоники фолклорним ґрупом у ДКРК, вєдно зоз корепетитором Мирком Преґуном.

