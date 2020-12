РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, наютре, пред шветом св. Миколая, на 12 годзин у катедралней церкви дзецом буду подзелєни Миколайово дарунки.

Дзелєнє дарункох будзе орґанизоване з почитованьом превентивних мирох. То значи же до церкви ґу Миколайови по пакецик годно войсц лєм єдно дзецко, тє. фамелия. Уходзиц ше будзе од Маковского шора, а виходзиц од Велького, шицки муша мац маски и дезинфиковац руки, и почитовац дистанцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)